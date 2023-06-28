Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

В случае российского теракта на ЗАЭС катастрофа коснется нескольких областей. В каждом регионе, по словам Лубинца, созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.

"Подготовлены все медицинские средства и проработаны логистические маршруты, где будут размещать людей, как их будут довозить. В случае такой ситуации будут привлечены не только государственные механизмы, но и волонтерские группы", - отметил он.

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Уполномоченный по правам человека предполагает реальную возможность вражеского теракта на Запорожской АЭС.

"С высокой вероятностью они могут это сделать, я считаю. Многие международные эксперты не думали, что РФ подорвет Каховскую ГЭС, но они это сделали. После этого представители международных организаций говорят, что они этого не сделают на ЗАЭС, но в случае подрыва это коснется не только Украины, но и соседних стран. Последствия тем или иным способом затронут десятки миллионов людей", - подчеркнул омбудсмен.

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Опыт Каховской ГЭС показал, что россияне блокируют эвакуацию людей из пострадавших районов на временно оккупированных территориях, к которым у Украины нет доступа, поэтому в случае катастрофы именно их жители окажутся под наибольшей угрозой.

"На захваченных территориях гражданские пострадают больше всего", - добавил Лубинец.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось в международное сообщество, в частности в Группу Семи и Европейский Союз, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Впоследствии стало известно, что МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут учения по ликвидации последствий возможного теракта россиян.

25 июня глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. А Зеленский провел разговоры с Байденом, Трюдо и Дудой, учитывая, что "мир недостаточно реагирует на ситуацию на ЗАЭС".

В Энергоатоме сообщили: по состоянию на 27 июня ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции контролируемая, уровень воды в пруду-охладителе стабилен.

Председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко утверждал, что 29 июня проведут специальные учения среди населения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.