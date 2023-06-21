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В случае подрыва оккупантами "Крымского титана" могут пострадать три соседних страны, – Гуменюк

21 июня, 2023 среда
13:43
Война с Россией

В случае подрыва оккупантами "Крымского титана" прежде всего пострадают сами российские военные, но также могут затронуть соседние Молдову, Румынию и Турцию

Об этом на брифинге сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, часть местных жителей, опасаясь аварии на химическом заводе, покидает временно оккупированный Крым. Однако организованной эвакуации пока нет.

"Мы не наблюдаем организованной эвакуации, но есть случаи групповых выездов людей, и они очевидны в смысле собственной безопасности и заботы о собственной безопасности. То есть по собственному усмотрению многие из местного населения, обученные опытом, в частности 2018 года, когда были химические выбросы из этого предприятия, люди пытаются максимально удалиться от этой зоны опасности", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что Силы обороны мониторят ситуацию вокруг "Крымского титана". Украина надеется на поддержку международного сообщества, которое может убедить РФ отказаться от планов устроить техногенную катастрофу.

«Вполне вероятно, это будет еще одно звено в цепи техногенных шантажей, которые враг использует. будут именно собственные подразделения страны-оккупантки, потому что они находятся ближе всего", - сказала Гуменюк.

"Если сравнить шантаж и приведение в действие техногенной катастрофы, связанной с Каховской ГЭС, то это была более локальная такая ситуация, но то, что связано с заводом "Титан", уже будет носить межгосударственный характер. Потому что, по оценкам специалистов" , зона поражения может добраться и до других стран, в частности Турции, Румынии, Молдовы, и это должно беспокоить руководство и этих стран, и усилить международное давление", - добавила она.

  • В начале июня появилась информация о заминировании "Крымского титана" . Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и опасен для людей и окружающей среды.
Новости
Украина
Крым
оккупированные территории
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