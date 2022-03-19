В случае победы Россию признают государством-террористом: Украина первой в мире судится по Конвенции о финансировании терроризма

Об этом сегодня, 19 марта, сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.



"Украина – первое государство в мире, которое судится по Конвенции о финансировании терроризма. Поэтому к результату рассмотрения этого дела приковано внимание не только юристов-международников со всего мира, но и большого круга государств-участников. В случае нашей победы Россию признают государством-террористом", - рассказал представитель МИД, передает "Еспресо. TV ".

Джапарова также добавила, что Украина – второе государство в мире, которое судится с Конвенцией по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ранее по этой Конвенции, по ее словам, безуспешно судилась Грузия.

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