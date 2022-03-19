В случае победы Россию признают государством-террористом: Украина первой в мире судится по Конвенции о финансировании терроризма
Также Украина – второе государство в мире, которое судится по Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации
Об этом сегодня, 19 марта, сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
"Украина – первое государство в мире, которое судится по Конвенции о финансировании терроризма. Поэтому к результату рассмотрения этого дела приковано внимание не только юристов-международников со всего мира, но и большого круга государств-участников. В случае нашей победы Россию признают государством-террористом", - рассказал представитель МИД, передает "Еспресо. TV ".
Джапарова также добавила, что Украина – второе государство в мире, которое судится с Конвенцией по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ранее по этой Конвенции, по ее словам, безуспешно судилась Грузия.
- Напомним, или должны настроиться на войну до конца, или должно быть соглашение на выгодных для Украины условиях, - Кулеба
- "Новый Нюрнберг". В Великобритании работают над созданием международного трибунала по расследованию преступлений Путина
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное