В случае перебоев из-за нового вторжения России в Украину Япония планирует поставлять газ в ЕС, - Kyodo news
Власти Японии выразили готовность поставлять газ в Европу в случае перебоев из-за российской агрессии в отношении Украины
Об этом пишет Kyodo News.
Сначала Япония обеспечит достаточное количество газа для внутренних нужд, а потом будет поставлять его в страны ЕС, которые столкнутся с проблемами в случае дальнейшего вторжения России в Украину.
"Мы изучим, можем ли мы что-то сделать, не затрагивая повседневную жизнь людей", - отметил министр экономики страны Коичи Хагиуда.
По информации издания, правительство Японии обратится к компаниям, занимающиеся газовым бизнесом, с просьбой о сотрудничестве.
"При этом оно (правительство, – ред.) продолжает обсуждение объемов и сроков поставки газа в Европу", - сообщает Kyodo news.
Издание отмечает, что поскольку около 40% газа ЕС получает от РФ, США обратились в Японию о расширении энергетической помощи для обеспечения стабильных поставок энергоносителей в регионе в течение зимы.
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