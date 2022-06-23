Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Рашисты бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганщину в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям. В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции"

В случае оккупации Северодонецка люди, скрывающиеся в укрытиях "Азота", станут заложниками рашистов. Выход будет только на оккупированную часть Луганской области", – сказал Гайдай.

В Лисичанске продолжаются обстрелы. Гуманитарные грузы продолжают завозить ежедневно, "тихая" эвакуация продолжается - 23 июня уехали около 40 человек. На временно оккупированных территориях российские захватчики проводят "фильтрацию".

"Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, то есть используют как "пушечное мясо"", - добавил глава ЛОВА.