В случае оккупации Северодонецка люди в бомбоубежищах "Азота" станут заложниками рашистского режима, — глава Луганской области
Российские оккупанты продолжают захватывать Северодонецк. Глава Луганщины подчеркнул, что в бомбоубежищах ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" люди могут стать заложниками рашистского режима
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Рашисты бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганщину в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям. В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции"
В случае оккупации Северодонецка люди, скрывающиеся в укрытиях "Азота", станут заложниками рашистов. Выход будет только на оккупированную часть Луганской области", – сказал Гайдай.
В Лисичанске продолжаются обстрелы. Гуманитарные грузы продолжают завозить ежедневно, "тихая" эвакуация продолжается - 23 июня уехали около 40 человек. На временно оккупированных территориях российские захватчики проводят "фильтрацию".
"Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, то есть используют как "пушечное мясо"", - добавил глава ЛОВА.
- 20 июня оккупанты начали широкомасштабное наступление в Луганской области. В Северодонецке бои продолжались уже в промзоне, украинские войска контролировали только территорию завода Азот. Министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что на предприятии "Азот" в Северодонецке оставалось около 300 гражданских. По состоянию на 21 июня на заводе находились более полусотни человек.
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