Об этом пишет БелТА.

"Если взять по численности военные организации государства ее структуры составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы. А численность населения у нас более 9 млн, поэтому остальные 8 млн, конечно же, будут работать на промышленности, будут обучать, лечить, выращивать хлеб", - заявил он.

В частности, Александр Вольфович одобрительно высказался о принятии нового закона в Беларуси "О народном ополчении".