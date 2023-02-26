В случае объявления военного положения в Беларуси готовы мобилизовать 1,5 млн человек, - совбез
Госсекретарь совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в случае объявления в стране военного положения и перевода экономики на "военные рельсы" мобилизуют 1,5 млн человек
Об этом пишет БелТА.
"Если взять по численности военные организации государства ее структуры составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы. А численность населения у нас более 9 млн, поэтому остальные 8 млн, конечно же, будут работать на промышленности, будут обучать, лечить, выращивать хлеб", - заявил он.
В частности, Александр Вольфович одобрительно высказался о принятии нового закона в Беларуси "О народном ополчении".
- Напомним, генерал-майор СБУ Виктор Ягун предположил , что действующего президента Беларуси Александра Лукашенко может заменить государственный секретарь совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
- Беларусский политолог и политэмигрант Павел Усов заявил , что темой встречи руководителей России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая 25 сентября 2022 года началась в Сочи, было требование Кремля о присоединении беларусского режима к мобилизации участников войны против Украины: иначе место диктатора Беларуси займет генерал Вольфович.
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