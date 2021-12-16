В случае новой агрессии против Украины Россию должны отключить от SWIFT и заморозить "Северный поток-2", - резолюция Европарламента

Об этом говорится в резолюции Европарламента "Ситуация на украинской границе и на оккупированных Россией территориях Украины", принятой в Страсбурге, передает DW.



Ее поддержали 548 евродепутатов, 69 проголосовали против.



Согласно документу, под санкции должны попасть военные, причастные к планированию предполагаемого вторжения в Украину и люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также их семьи.



Согласно документу, под санкции должны попасть военные, причастные к планированию предполагаемого вторжения в Украину и люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также их семьи.

Активы и имущество попавших под санкции лиц должны быть заморожены, а им самим - отказано во въезде на территорию стран ЕС.



Евродепутаты призывают отключить Россию от платежной системы SWIFT и направить санкции "на важные секторы российской экономики", что повлияет на финансирование разведки и армии РФ.

Кроме этого, "в случае нападения России на Украину, первым действием ЕС должна быть отмена всех возможностей для путешествий и отмена безвизового режима для владельцев российских дипломатических паспортов, за исключением дипломатов".

Депутаты призывают правительства стран ЕС сделать все возможное, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию".



В МИДе Украины прокомментировали принятие резолюции.



"Это очень своевременная и важная резолюция, в которой Европейский парламент прямо подчеркивает, что РФ должна отвести свои вооруженные силы от нашей границы и прекратить создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины. Для нас очень важно, что в этой же резолюции Европейский аарламент четко подтвердил перспективу вступления Украины в ЕС", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



В ведомстве добавили, что резолюция засвидетельствовала, что европейские партнеры "четко понимают размер и масштаб современных вызовов безопасности в Европе, а также источник этих вызовов".

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".

В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.

Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.

Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.