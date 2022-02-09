В случае нового вторжения РФ Евросоюз не считает вероятным наплыв украинских беженцев, - Боррель

Об этом он сказал во время дискуссии в рамках Бесед Жана Монне под эгидой посольства Франции и Атлантического совета, передает мультимедийный портал ЕС .



"Вы просчитываете худший сценарий... Но украинцы - это люди, которые могут путешествовать в Европу без виз. У нас есть несколько стран в нашем соседстве, которые имеют безвизовый режим. Поэтому украинцы могут приезжать в Европу без каких-либо дополнительных разрешений. В кризисной ситуации, если украинцы будут желать поехать в Европу – они свободны от виз, но мы, безусловно, не рассматриваем это как наиболее вероятный сценарий, – ответил Высокий представитель ЕС на вопрос, что будет делать Евросоюз, если в Украине будет такая же ситуация, как в бывшей Югославии, из которой выехало около 10% жителей в результате войны.



По словам Жозепа Борреля, что больше ЕС "будет орать - "О боже, миллионы украинцев придут в Европу", - тогда уже Украина будет просить нас несколько снизить интенсивность наших высказываний".



На вопрос, не то же ли украинская сторона пытается объяснить США и международным СМИ, он отметил, что понимает такие месседжи, поскольку Украина страдает финансово от таких сообщений.



"Они не говорят нам, чтобы мы не волновались. Они говорят - будьте обеспокоены, но старайтесь контролировать ваши нарративы. Потому что эти нарративы наносят им финансовый ущерб. Совершенно нормально, что украинцы обеспокоены финансовыми последствиями даже не войны, а только этих разговоров о войне" . Они страдают финансово. Капитал - это такая вещь, которая исчезает очень быстро", - подчеркнул Высокий представитель ЕС.



Он добавил, что Евросоюз и дальше будет поддерживать реформы и демократические изменения в Украине, а также напомнил, что с 2014 года ЕС выделил Украине монад 17 млрд евро для развития экономики. Прошедшие недели Евросоюз предложил направить в страну еще около 1,5 млрд евро на фоне эскалации российской агрессии.

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