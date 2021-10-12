В случае нового локдауна городской транспорт не будут рекомендовать останавливать, - Кузин

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии ТСН.

Он заявил, что остановка "сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей и не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния".

"Основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением требований при перевозке, ограничение количества людей и вывод дополнительного количества самого подвижного состава, вероятнее всего, в пределах возможных локдаунов или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование местного или городского транспорта", - сказал Кузин.

Главный санврач добавил, что вопросы работы общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

"Местная комиссия ТЭБ и ЧС, когда рассматривает этот вопрос, принимает решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта", - подытожил Кузин.

Кабинет министров Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина.

Новые правила межрегиональных перевозок на время усиления карантина не будут касаться несовершеннолетних.