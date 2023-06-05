В случае необходимости Украина рассмотрит возможность гумкоридоров для жителей Белгородщины, - представитель ГУР Юсов
Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что если в Украину поступят обращения о гумкоридоре для жителей Белгородщины, то наша страна их рассмотрит
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Насколько известно, растет поддержка среди местного населения и это касается как людей, готовых с оружием в руках бороться против Путина, так и местных жителей, просящих о защите у повстанцев. И я убежден, что если соответствующие обращения будут находиться в Украине, то Украина в должном порядке будет их рассматривать", – прокомментировал ситуацию в Белгородской области Юсов.
Он также добавил, что если российские пленные, захваченные РДК и легионом "Свобода России" попадут в Украину, им будет предоставлено должное поведение в рамках Женевской конвенции.
Что происходит в Белгородской области
22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении передовых отрядов в Грайворон.
2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. В этот раз российские партизаны сосредоточились в городе Шебекино.
3 июня "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.
"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.
Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.
Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.
Гладков согласился на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в итоге не пришел. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленников в обменный фонд украинской стороны.
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