В случае необходимости Байден готов принять участие в урегулировании ситуации вокруг Украины, - Псаки

Об этом Псаки сказала на брифинге во вторник, 1 февраля, передает Эспрессо.TV.

Журналист спросил пресс-секретаря, почему Байден не принимает такого активного участия в урегулировании ситуации вокруг Украины, как другие западные лидеры.

"Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это подходящий и наиболее конструктивный шаг вперед", - ответила Псаки.

Она добавила, что в этом вопросе активное участие и интерес показывает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"У нас также очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе сегодня утром", - отметила Псаки.



Напомним, ранее Псаки заявила, что США введут санкции против руководства РФ в случае нового нападения на Украину.