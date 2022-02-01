В случае необходимости Байден готов принять участие в урегулировании ситуации вокруг Украины, - Псаки
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готов к участию в урегулировании напряженной ситуации безопасности вокруг Украины, которую спровоцировала российская агрессия
Об этом Псаки сказала на брифинге во вторник, 1 февраля, передает Эспрессо.TV.
Журналист спросил пресс-секретаря, почему Байден не принимает такого активного участия в урегулировании ситуации вокруг Украины, как другие западные лидеры.
"Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это подходящий и наиболее конструктивный шаг вперед", - ответила Псаки.
Она добавила, что в этом вопросе активное участие и интерес показывает государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"У нас также очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе сегодня утром", - отметила Псаки.
- Напомним, ранее Псаки заявила, что США введут санкции против руководства РФ в случае нового нападения на Украину.
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