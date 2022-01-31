В случае наступления России за оружие могут взяться 2,5 млн украинцев, боевой опыт имеют 420 тыс. человек, - Данилов

Об этом он сказал в комментарии Associated Press.



"Они (россияне, - ред.) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Взяться за оружие могут от 2 до 2,5 млн человек", - сказал Данилов.



Секретарь СНБО отметил, что в Украине 420 тыс. человек получили боевой опыт в борьбе с оккупантами во время вооруженного конфликта на Востоке Украины. Кроме того, при населении 41 млн человек, около 1 млн имеют разрешения на охоту.



Данилов добавил, что сейчас в Украине действуют многие российские агенты, чтобы дестабилизировать ситуацию изнутри. И это, по его мнению, цель президента РФ Владимира Путина.



"К сожалению, у нас здесь много агентов влияния Российской Федерации, стоящих по планам дестабилизации нашей страны изнутри", - отметил Данилов.



Издание передает, что за период вооруженного конфликта с россиянами в результате боевых действий погибли более 14 тыс. человек, а также Россия выдала более 700 тыс. своих паспортов на оккупированных украинских территориях. Данилов спросил, "почему Запад не реагирует на это", и добавил, что Минские соглашения 2015 нужно пересмотреть, ведь они вредят Украине.



"Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они были подписаны под дулом российского оружия - и немцы и французы смотрели - всем умным людям было уже ясно, что эти документы невозможно реализовать", - заметил Данилов.



Он добавил, что Запад не должен оказывать давление на Украину для выполнения Минских договоренностей. Ведь если Украина выполнит соглашения, это позволит России потребовать отмены западных санкций, зависящих от прогресса в имплементации Минских соглашений.



"Если они будут настаивать на выполнении Минских договоренностей, как они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти договоренности, это может привести к сложнейшей внутренней ситуации, и Россия на это рассчитывает", - подчеркнул секретарь СНБО.



Также Данилов подверг критике Германию за отказ предоставить Украине вооружение и заявил, что Украине нужно больше оружия от Запада.



"Это наша единственная просьба к нашим партнерам - дайте нам больше оружия, чтобы защитить себя", - сказал Данилов.



Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в случае российского наступления разработаны планы по обороне Украины и отдельным операциям. Тем не менее, наблюдается выход нерезидентов из украинских ценных бумаг.