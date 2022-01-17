В случае наступления РФ возможно только политическое влияние НАТО, в остальном – рассчитываем на свои силы, – Залужный

Об этом Залужный сказал в интервью Укринформу .



"Все, на что мы надеемся и чего хотим - чтобы страны-члены Альянса совершили соответствующие движения в политическом измерении с целью лишить Российскую Федерацию возможности привлечь более значительные силы и начать новое наступление против Украины. У союзников по НАТО для этого есть соответствующие рычаги влияния и возможности", - сказал главнокомандующий ВСУ.



Залужный подчеркнул, что сейчас в НАТО понимают, какую цену могут заплатить, если они не отреагируют на агрессию РФ. В Альянсе, по его словам, помнят уроки истории, в частности, бездействие в 1938-1939 годах. Также Залужный напомнил о случаях, когда реакция НАТО была недостаточной.



"Наверное, что-то большее стоило сделать в 2008 году, действительно использовать политические рычаги влияния, когда началась война против Грузии. Что-то большее, наверное, можно было сделать в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, оккупировала Крым и часть Донбасса. Именно на такое, политическое влияние Альянса мы действительно надеемся. В остальном - рассчитываем на свои силы", - подчеркнул Залужный.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предполагает увеличение войск Альянса на восточном фланге, если Россия снова совершит нападение на Украину.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции.

Чиновник США назвал сценарий и сроки провокации РФ для нового вторжения в Украину, возможна атака диверсантов на пророссийские силы.



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