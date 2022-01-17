В случае наступления РФ возможно только политическое влияние НАТО, в остальном – рассчитываем на свои силы, – Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал, что Украина не является членом НАТО, поэтому не может получить военную помощь от Альянса в случае российской агрессии, однако может рассчитывать на политическое влияние
Об этом Залужный сказал в интервью Укринформу .
"Все, на что мы надеемся и чего хотим - чтобы страны-члены Альянса совершили соответствующие движения в политическом измерении с целью лишить Российскую Федерацию возможности привлечь более значительные силы и начать новое наступление против Украины. У союзников по НАТО для этого есть соответствующие рычаги влияния и возможности", - сказал главнокомандующий ВСУ.
Залужный подчеркнул, что сейчас в НАТО понимают, какую цену могут заплатить, если они не отреагируют на агрессию РФ. В Альянсе, по его словам, помнят уроки истории, в частности, бездействие в 1938-1939 годах. Также Залужный напомнил о случаях, когда реакция НАТО была недостаточной.
"Наверное, что-то большее стоило сделать в 2008 году, действительно использовать политические рычаги влияния, когда началась война против Грузии. Что-то большее, наверное, можно было сделать в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, оккупировала Крым и часть Донбасса. Именно на такое, политическое влияние Альянса мы действительно надеемся. В остальном - рассчитываем на свои силы", - подчеркнул Залужный.
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