В случае нападения Путина на Киев необходимо немедленно атаковать Москву, - Валенса

Об этом он рассказал изданию Rzeczpospolita.



"Я очень уважал Путина и поддерживал его - говорил, что у России проблемы, но это великая страна. Но на этот раз он зашел слишком далеко", - отметил Лех Валенса.



Также польский президент 1990-1995 гг. подчеркнул, что больше не будет поддерживать Владимира Путина.



По его словам, Европа не должна отступать, поскольку каждая последующая российская атака будет еще хуже.



На вопрос, что будет с интересами Германии и Франции, связанными с РФ, Лех Валенса заявил, что в случае нападения России на Украину они будут уничтожены.



"Польша должна делать все, даже набирать волонтеров. Ведь здесь наш общий интерес - ни шагу назад. Мы должны пожертвовать и положить все ресурсы, которые у нас есть, в Украине", - ответил он на вопрос, должна ли Польша оказать Украине военную помощь.

Напомним, в 2018 году Лех Валенса призвал не ссориться с Россией и назвал президента РФ Владимира Путина "мудрым человеком".

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