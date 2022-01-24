В случае локдауна метро в Киеве не будут закрывать, а введут режим спецпропусков, - КГГА

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".



"Я абсолютно убежден, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово (по спецпропускам - ред.)", - рассказал Николай Поворозник.



Он также выразил надежду, что ограничений на использование транспорта удастся избежать, учитывая высокий уровень COVID-вакцинации киевлян. Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что прививки от коронавируса сделали более 70% жителей Киева.

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