В случае локдауна метро в Киеве не будут закрывать, а введут режим спецпропусков, - КГГА
Заместитель головы КГГА Николай Поворозник заявил, что в случае введения нового локдауна киевский метрополитен не планируют закрывать
Об этом он заявил в эфире "Украина 24".
"Я абсолютно убежден, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово (по спецпропускам - ред.)", - рассказал Николай Поворозник.
Он также выразил надежду, что ограничений на использование транспорта удастся избежать, учитывая высокий уровень COVID-вакцинации киевлян. Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что прививки от коронавируса сделали более 70% жителей Киева.
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