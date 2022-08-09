В случае катастрофы на ЗАЭС Запорожская область будет потеряна для проживания, – советница Минокружения

Об этом сообщила советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Лала Тарапкина.

Она отметила, что для оценки возможных последствий катастрофы на ЗАЭС можно оттолкнуться от характеристик, зафиксированных в 1986 году на ЧАЭС.

"Важным фактором для сравнения является количество ядерного топлива. На 4 реакторе было около 2 000 топливных сборок. На ЗАЭС в 6 реакторах и в хранилище отработанного топлива находится до 18 000 топливных сборок (в 9-10 раз больше). Тогда допускаем последствия в 10 раз мощнее, чем в 1986", - пишет Тарапкина.

Возможные последствия крушения на ЗАЭС для экологии и человечества выглядели бы следующим образом:

– площадь потенциальной зоны отчуждения составит – до 30 000 км2 (как 10 Чернобыльских зон отчуждения);

– Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и хозяйства;

– Площадь потенциальной загрязненной территории – до 2 000 000 км2 (площадь трех Украин);

– От ветра зависит степень заражения других территорий Украины и Европы, России и Белоруссии;

– количество ликвидаторов – от 1 млн. человек;

– погибших – десятки тысяч, в зависимости от текущего количества человек на территории Запорожской области;

– количество эвакуированных/отселенных лиц – от 2 млн. человек;

– загрязненный на необъятное количество лет Днепр;

– Выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. На Украину придется основную часть выбросов.

"Важно понимать, что выброс радиоактивного цезия во время возможной аварии в Запорожье будет одноразовым, и то, куда он направится, будет зависеть от метеорологических условий. Пострадать потенциально могут Европа, Беларусь и Россия. К аварии может привести, например, пожар или взрыв," или поражение снарядами, бомбами, ракетами. Сейчас россияне разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока, где расположен турбогенератор. Там хранится большое количество технического масла (десятки тонн). Это пожароопасное помещение. Эта оценка приблизительна, но масштаб будет именно таким", – отметила Лала Тарапкина.

Напомним, шенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить обстрел Запорожской АЭС и предоставить доступ к ней международным инспекторам.

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