В случае катастрофы на ЗАЭС Запорожская область будет потеряна для проживания, – советница Минокружения
Из-за террористических действий оккупантов Государственное агентство по управлению зоной отчуждения подготовило вероятный сценарий развития событий в случае взрыва на Запорожской АЭС
Об этом сообщила советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Лала Тарапкина.
Она отметила, что для оценки возможных последствий катастрофы на ЗАЭС можно оттолкнуться от характеристик, зафиксированных в 1986 году на ЧАЭС.
"Важным фактором для сравнения является количество ядерного топлива. На 4 реакторе было около 2 000 топливных сборок. На ЗАЭС в 6 реакторах и в хранилище отработанного топлива находится до 18 000 топливных сборок (в 9-10 раз больше). Тогда допускаем последствия в 10 раз мощнее, чем в 1986", - пишет Тарапкина.
Возможные последствия крушения на ЗАЭС для экологии и человечества выглядели бы следующим образом:
– площадь потенциальной зоны отчуждения составит – до 30 000 км2 (как 10 Чернобыльских зон отчуждения);
– Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и хозяйства;
– Площадь потенциальной загрязненной территории – до 2 000 000 км2 (площадь трех Украин);
– От ветра зависит степень заражения других территорий Украины и Европы, России и Белоруссии;
– количество ликвидаторов – от 1 млн. человек;
– погибших – десятки тысяч, в зависимости от текущего количества человек на территории Запорожской области;
– количество эвакуированных/отселенных лиц – от 2 млн. человек;
– загрязненный на необъятное количество лет Днепр;
– Выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. На Украину придется основную часть выбросов.
"Важно понимать, что выброс радиоактивного цезия во время возможной аварии в Запорожье будет одноразовым, и то, куда он направится, будет зависеть от метеорологических условий. Пострадать потенциально могут Европа, Беларусь и Россия. К аварии может привести, например, пожар или взрыв," или поражение снарядами, бомбами, ракетами. Сейчас россияне разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока, где расположен турбогенератор. Там хранится большое количество технического масла (десятки тонн). Это пожароопасное помещение. Эта оценка приблизительна, но масштаб будет именно таким", – отметила Лала Тарапкина.
- Напомним, шенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить обстрел Запорожской АЭС и предоставить доступ к ней международным инспекторам.
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