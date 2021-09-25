В случае карантина зарплата учителей не сокращается
Если педагоги переходят на режим дистанционного обучения, размер оплаты труда в них остается неизменным
Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Еспресо.TV .
"Учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании", - сказал министр.
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Вместе с тем, он высоко оценит тех учителей украинских школ, которые "понимают важность" прививки от COVID-19.
"Хочу снова и снова подчеркнуть, что выбирая прививки, мы выбираем не только собственное здоровье, но и безопасность для всех, кто нас окружает, в том числе и детей, и их родителей тоже", - заявил Шкарлет.
- Напомним, при попадании определенного населенного пункта или целого региона к "желтой" зоны, школы с менее чем 80% вакцинированных педагогов имеют обязательно переходить на удаленный режим работы .
- Только процент привитых учителей будет равняться 80 или больше, можно возвращаться в классы.
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