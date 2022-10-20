"В случае избрания Джонсона помощь Украине усилят": эксперт-международник Брайлян назвал главных кандидатов в премьеры Британии
Егор Брайлян, историк-британист и международный обозреватель, отметил, что сейчас главными кандидатами на должность премьер-министра Великобритании являются бывший министр финансов Риши Сунак, безусловно, Борис Джонсон, а также министр обороны Бен Уоллес
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Жаль, что так вышло с премьерством Лиз Трасс, которая была премьер-министром Великобритании всего полтора месяца. И сейчас главными кандидатами на этот пост являются бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, безусловно Борис Джонсон и я бы не исключал Бена Уоллеса, министра обороны Великобритании, который накануне летал в Вашингтон, где встречался с министром обороны США Ллойдом Остином", - отметил эксперт-международник.
По словам Брайляна, на Западе рассматривают различные сценарии развития событий, в том числе – возможное применение режимом Путина ядерного оружия.
Брайлян подчеркнул: "Для Украины переизбрание Джонсона или избрание Бена Уоллеса - это будет хорошими новостями. У Бориса Джонсона однозначно есть перспективы возвращения на должность премьер-министра Великобритании. Кроме того, в сентябре Джонсон возглавил группу поддержки Великобритании Украине и в при переизбрании на должность, помощь только усилится".
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