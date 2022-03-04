В случае гипотетической аварии на ЗАЭС радиоактивное облако пойдет на Россию, – специалисты. Карты
Расчеты производились с помощью европейских систем поддержки принятия решений JRODOS и ARGOS (для расчетов DSA Норвегия), на базе данных метеорологического прогноза на следующие 3 дня
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, – информирует Еспресо.TV.
Специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности и DSA (Норвегия) рассчитали модели распространения и траектории движения воздушных масс с промышленной площадки Запорожской АЭС в ближайшие 9 часов в случае аварии на ЗАЭС.
По результатам расчетов, направление движения облака – юго-восточное (в сторону границы России) до расстояния в 1100 км от площадки ЗАЭС. Дальнейшее направление движения облака несколько отличается направлением из-за отличий в исходных данных при моделировании.
"Данная область получена путем моделирования распространения выброса при одном из сценариев тяжелой аварии с повреждением активной зоны реактора одного из энергоблоков из-за потери охлаждения топлива и выброса из-за неплотностей контаймента. Расчеты проведены с помощью европейских систем поддержки принятия решений JRODOS и ARGOS (для расчетов DSA Нор, на базе данных метеорологического прогноза на следующие 3 дня", - утверждают специалисты Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
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