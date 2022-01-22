В случае эскалации Украина может пригласить на свою территорию военных из Британии, - Пристайко
Посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в случае реальной угрозы вторжения РФ Украина может пригласить на свою территорию британских военных
Об этом Пристайко заявил в эфире телеканала Дом, сообщает Укринформ.
По его словам, если будет начало активных действий, Украина будет просить все, что угодно, включая британских военнослужащих на нашей территории.
"Например, вчера меня спросили, пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, учитывая, что нам грозят вооруженные силы гораздо больше наших. Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все, что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - сказал Пристайко.
- Напомним, 19 января заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи сообщил, что Украина получила от Великобритании несколько тысяч оборонных легких противотанковых ракет.
- 20 января стало известно, что Великобритания намерена поставить еще большее вооружение Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.26
- Актуальное
- Важное