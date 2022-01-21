В случае дальнейшего обострения РФ может оккупировать Харьков, - Зеленский

Об этом он рассказал The Washington Post.



"Я скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - сказал Владимир Зеленский.



Он добавил, что РФ нужен только повод для вторжения.



"Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей", - пояснил президент.



По словам Владимира Зеленского, это будет не только вторжение, а "началом крупномасштабной войны".

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал США ввести санкции против РФ , не дожидаясь вторжения в Украину.

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