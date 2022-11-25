В случае блэкаута площади, которые занимают больницы, оптимизируют, - Ляшко
В случае дальнейшего обесточивания регионов Украины возможна оптимизация площади больниц
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.
"Наши больницы критическую потребность в генераторах закрыли", - заверил он, но отметил, что в любом случае может возникнуть необходимость увеличивать их количество.
По словам министра, в случае блекаута больницы в Украине не будут закрывать, но оптимизируют занимаемую ими площадь.
"Если меньше площадь, то легче ее отапливать, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения", – сказал Ляшко.
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