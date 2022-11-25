Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

"Наши больницы критическую потребность в генераторах закрыли", - заверил он, но отметил, что в любом случае может возникнуть необходимость увеличивать их количество.

По словам министра, в случае блекаута больницы в Украине не будут закрывать, но оптимизируют занимаемую ими площадь.

"Если меньше площадь, то легче ее отапливать, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения", – сказал Ляшко.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

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