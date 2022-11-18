Об этом рассказал на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

По его словам, если опираться на базовые расчеты, порядки и регламенты того, как будут происходить события в случае, если блекаут произойдет, положительный сценарий восстановления составит три дня, а отрицательный – семь-десять дней на восстановление системы и восстановление полного потребления в системе. Однако сроков нельзя гарантировать.

"Есть такая проблема – никто в мире ни разу еще такого эксперимента не проводил. Никто в мире не бросал в блекаут систему размером с украинскую и не пытался ее поднять – таких примеров не существует. Более того, таких массированных ракетных атак энергетическая система ни одной в мире страны никогда не переживала. Это уникальный украинский опыт", – объяснил Александр Харченко.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в результате ракетных атак Российской Федерации по критической инфраструктуре почти 50 процентов энергосистемы Украины выведены из строя.

2 ноября данные Центра исследований энергетики свидетельствовали, что оборудование украинской энергосистемы было повреждено на 35-45%.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в частности, Силы обороны сбили над Сумщиной.

Тогда же глава Укрэнерго заявил, что ситуация с критической инфраструктурой Украины после обстрелов серьезнее, чем когда-либо, за два дня Еврокомиссия оценила уровень разрушения энергетических объектов Украины как почти критический.

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