Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Вашингтоне, цитирует "Укринформ".

"Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия – вместе с нашими союзниками и партнерами – в ответ на эти действия, если они пойдут дальше по аннексии. Мы продолжим твердо стоять с народом Украины и обеспечивать их "историческими" объемами оборонной помощи, чтобы помочь им защищать свою территорию, помочь им защищать свою свободу", - говорится в сообщении.

Жан-Пьер напомнила, что Соединенные Штаты и другие страны-члены G7 в пятницу выступили с общим заявлением, что никогда не признают претензий РФ на суверенные территории Украины, а также не будут признавать каких-либо результатов фейковых референдумов.

По ее словам, президент Байден во время выступления в ООН на этой неделе назвал эти псевдореферендумы дерзким нарушением международного права, а также пренебрежением принципами суверенитета и территориальной целостности, лежащими в основе Устава ООН.

Она также прокомментировала ситуацию вокруг кампании по мобилизации в России.

"То, что мы видим в России, особенно в плане протестов, а также, как россияне бегут из своей страны, означает, что эта война непопулярна в народе", - отметила Карин Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что нынешние действия Путина следует рассматривать как демонстрацию слабости, а не сильную позицию его режима, и это подтверждает реакция людей.

20 сентября кафиры в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли проведение "референдумов" по присоединению к РФ 23-25 сентября.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам. На каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.

Глава НАТО заявил, что мир должен подготовиться к тому, что Москва использует фиктивные "референдумы" в Украине, чтобы обострить эскалацию и утверждать, что российскую территорию атакуют из оружия Альянса.

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