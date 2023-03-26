В Словении задержали семейную пару, которая шпионила для России

Об этом информирует The Guardain .

Шпионами оказались Ария Майер и Людвиг Гиш. В 2017 году они переехали из Аргентины и поселились в Словении в Любляне с двумя маленькими детьми. Причиной переезда называли страх перед уличной преступностью в Аргентине. Уже в Словении Майер открыла художественную онлайн-галерею, а Гиш руководил IT-стартапом.

Большинство соседей и друзей пары описывали их как обычных соседей. Они говорили, что пара была простой семьей, чьи дети часто играли на улице.

Правоохранительные органы Словении получили данные разведки о том, что пара действительно шпионит для российской разведки, а именно ГРУ, по программе "спящих агентов". Они прибыли в страну под фальшивыми именами. Один из шпионов имеет гражданство Аргентины.

Во время обысков в офисе шпионов были обнаружены большие суммы наличных денег, что, по информации издания, предусматривает оплату обязанностей пары российским неофициальным агентам или информаторам. Детей пары забрали в социальную опеку.

The Guardain пишет, что Майер и Гиш являются так называемыми нелегалами ГРУ. В отличие от "легальных" офицеров российской разведки, "нелегалы" действуют без видимых связей с РФ. Они годами учатся выдавать себя за иностранцев, имеющих американское гражданство. Также большинство с ним имеют детей, даже не подозревающих, что их родители являются гражданами России.

Один из источников издания на правах анонимности отметил, что в частных разговорах представители России быстро признали, что задержанные являются офицерами Службы разведки Российской Федерации.