Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Словении задержали семейную пару, которая шпионила для России

В Словении задержали семейную пару, которая шпионила для России

26 мартa, 2023 воскресенье
21:59
Мир

В Словении задержали двух шпионов, которые под видом семейной пары из Аргентиты собирали разведданные в пользу России

Об этом информирует The Guardain .

Шпионами оказались Ария Майер и Людвиг Гиш. В 2017 году они переехали из Аргентины и поселились в Словении в Любляне с двумя маленькими детьми. Причиной переезда называли страх перед уличной преступностью в Аргентине. Уже в Словении Майер открыла художественную онлайн-галерею, а Гиш руководил IT-стартапом.

Большинство соседей и друзей пары описывали их как обычных соседей. Они говорили, что пара была простой семьей, чьи дети часто играли на улице.

Правоохранительные органы Словении получили данные разведки о том, что пара действительно шпионит для российской разведки, а именно ГРУ, по программе "спящих агентов". Они прибыли в страну под фальшивыми именами. Один из шпионов имеет гражданство Аргентины.

Во время обысков в офисе шпионов были обнаружены большие суммы наличных денег, что, по информации издания, предусматривает оплату обязанностей пары российским неофициальным агентам или информаторам. Детей пары забрали в социальную опеку.

The Guardain пишет, что Майер и Гиш являются так называемыми нелегалами ГРУ. В отличие от "легальных" офицеров российской разведки, "нелегалы" действуют без видимых связей с РФ. Они годами учатся выдавать себя за иностранцев, имеющих американское гражданство. Также большинство с ним имеют детей, даже не подозревающих, что их родители являются гражданами России.

Один из источников издания на правах анонимности отметил, что в частных разговорах представители России быстро признали, что задержанные являются офицерами Службы разведки Российской Федерации.

  • 9 марта комитет парламента Словении по вопросам внешней политики отклонил резолюцию, которая признала бы Россию государством-спонсором терроризма, однако осудили вторжение в Украину.
Россия
Словения
Читайте также:
Майк Тайсон
25 мартa, 2023 суббота
Майк Тайсон назвал лучшего соперника для Усика после срыва боя с Фьюри
Путін Ердоган
25 мартa, 2023 суббота
Путин получил благодарность от Эрдогана во время разговора о войне в Украине
Джо Джойс та Крістіан Хаммер (ліворуч)
25 мартa, 2023 суббота
Фьюри выбрал нового соперника после провала переговоров с Усиком
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
26 мартa
22:53
"Нарушение права ребенка на справедливое судопроизводство": омбудсмен Лубинец отреагировал на дело об изнасиловании в Закарпатье
22:37
Йоав Галлант
Министра обороны Израиля уволили из-за критики судебной реформы
22:24
Обновлено
Российская армия за день минимум четыре раза обстреляла Черниговщину и Сумщину
21:57
Обновлено
В Тульской области РФ взорвался дрон, три человека ранены, местные власти обвинили Украину, — СМИ
21:18
"Авдеевка становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов": глава ГВА заявил об эвакуации коммунальщиков
21:06
Индийская ракета запустила последние спутники для связи OneWeb
21:00
Минэнерго
Украина стремится увеличить поставки чистой электроэнергии в ЕС, - Минэнерго
20:56
Украина проиграла Англии на старте отбора Евро-2024
20:48
МИД Польши назвал намерение Путина о ядерном оружии в Беларуси втягиванием в военную машину
20:30
Ливан остается в двух часовых поясах из-за спора о переходе на летнее время
20:08
OPINION
Произведение с условным названием "Верхние ворота" стало бы концентрацией отвратительных персонажей
20:06
Глава МАГАТЭ отправился на временно оккупированную РФ Запорожскую атомную электростанцию
20:00
Интервью
Тимоти Снайдер: Режиму Путина должен прийти конец
19:56
Перейти в ПЦУ готовы 10-15% монахов из Лавры, - священнослужитель
19:52
НАТО
Российская ядерная риторика опасна и безответственна, - НАТО
19:45
Обновлено
За день в Херсонской области четверо мужчин подорвались на российских минах
19:30
Эксклюзив
Есть много причин считать, что режиму Путина должен прийти конец, - историк Тимоти Снайдер
19:23
После отмены концерта в Краснодаре Ани Лорак высказалась по поводу "конфликта между Украиной и Россией"
19:01
Вторая группа артиллеристов из Украины завершает обучение на 155-мм САУ в Британии
18:49
ЕС введет санкции, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, – Боррель
18:40
Интервью
Как военный преступник Путин не может подписать мирный договор, - Фейгин
18:35
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 3 района сосредоточения врага, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, — Генштаб
18:30
Украинские воины ликвидировали российского командира Дмитрия Лисицкого, атаковавшего окруженных в Иловайске, - Бутусов
18:07
OPINION
Медведев. Сталинские чтения
17:50
Эксклюзив
Путин фактически закапывает российский суверенитет, – историк Тимоти Снайдер
17:48
Байден объявил чрезвычайное положение для Миссисипи из-за повреждений штормом: погибли по меньшей мере 26 человек
17:35
Эксклюзив
Передача министром Лисовым диссертации на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал, - Егорченко.
17:15
Интервью
Путин будет вести войну против Украины так долго, как только сможет - дипломат Брайза
17:14
Сергей Аксенов
Заместитель представителя президента в Крыму рассказал о целях создания оккупантами ЧВК "Конвой"
16:50
Китай считает, что он дипломатически изолирует Тайвань. Это не так
16:45
МИД Украины требует созвать Совбез ООН и предупредить Беларусь о дальновидных последствиях размещения ядерного оружия РФ
16:38
Кулеба поспорил с главой МИД Британии Клеверли на исход футбольного матча между Украиной и Англией
16:22
Зерно из Украины: в Йемен следует балкер с 30 тысячами тонн пшеницы
16:19
За неделю 37 украинцев эвакуировали на лечение за границу
16:10
Сборная Украины впервые в истории получила командное золото ЧЕ по каратэ
16:07
OPINION
Красные линии Китая
15:47
Враг обстрелял ракетами две многоэтажки в Авдеевке
15:39
Во временно оккупированном Старобельске в Луганской области в гражданской больнице создали госпиталь для армии РФ, - сопротивление
15:30
Эксклюзив
Единственным путем к переговорам является победа Украины, - историк Тимоти Снайдер
15:10
Обновлено
Под Одессой во время шторма взорвалась мина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV