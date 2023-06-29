В Словении задержали россиянина, фотографировавшего военный аэродром
В Словении полиция и служба разведки расследуют дело с участием россиянина, который пытался сфотографировать технику и имущество на аэродроме вооруженных сил страны в городе Церкле-о-Крки
Об этом сообщает RTV Slovenija.
Сообщается, что 4 июня во время дня открытой двери на аэродроме в одном из ангаров обнаружили молодого человека, который фотографировал военную технику и помещение, хотя заходить в помещения посетителям мероприятия запрещалось. В ситуацию вмешалась военная полиция и фотограф был задержан.
По неофициальной информации, задержанным оказался студент, который учится в Ново-Меске в соседнем регионе. Мужчину задержали, допросили и отпустили.
В Министерстве обороны Словении подтвердили, что необычную активность одного из посетителей дня открытых дверей аэропорта в Церкви-о-Крке тщательно проверили.
- Напомним, в отчете спецслужб Швейцарии говорится , что треть из 220 дипломатов РФ в стране являются шпионами. Под видом дипломатов в стране продолжают работать десятки российских секретных агентов, и Швейцария остается одной из самых горячих точек для российского шпионажа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.76
Покупка 36.76Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.39Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное