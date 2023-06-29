Об этом сообщает RTV Slovenija.

Сообщается, что 4 июня во время дня открытой двери на аэродроме в одном из ангаров обнаружили молодого человека, который фотографировал военную технику и помещение, хотя заходить в помещения посетителям мероприятия запрещалось. В ситуацию вмешалась военная полиция и фотограф был задержан.

По неофициальной информации, задержанным оказался студент, который учится в Ново-Меске в соседнем регионе. Мужчину задержали, допросили и отпустили.

В Министерстве обороны Словении подтвердили, что необычную активность одного из посетителей дня открытых дверей аэропорта в Церкви-о-Крке тщательно проверили.