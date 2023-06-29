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В Словении задержали россиянина, фотографировавшего военный аэродром

29 июня, 2023 четверг
04:45
Мир шпиён

В Словении полиция и служба разведки расследуют дело с участием россиянина, который пытался сфотографировать технику и имущество на аэродроме вооруженных сил страны в городе Церкле-о-Крки

Об этом сообщает RTV Slovenija.

Сообщается, что 4 июня во время дня открытой двери на аэродроме в одном из ангаров обнаружили молодого человека, который фотографировал военную технику и помещение, хотя заходить в помещения посетителям мероприятия запрещалось. В ситуацию вмешалась военная полиция и фотограф был задержан.

По неофициальной информации, задержанным оказался студент, который учится в Ново-Меске в соседнем регионе. Мужчину задержали, допросили и отпустили.

В Министерстве обороны Словении подтвердили, что необычную активность одного из посетителей дня открытых дверей аэропорта в Церкви-о-Крке тщательно проверили.

  • Напомним, в отчете спецслужб Швейцарии говорится , что треть из 220 дипломатов РФ в стране являются шпионами. Под видом дипломатов в стране продолжают работать десятки российских секретных агентов, и Швейцария остается одной из самых горячих точек для российского шпионажа.
Россия
Словения
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