В Словении после сильных ливней началось наводнение: три человека погибли
В результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Предварительно три человека погибли, несколько тысяч эвакуированы
Об этом сообщает RTV SLO.
Полиция страны подтвердила три смерти в результате наводнения. В частности, погибла женщина в районе города Камник, а также двое голландских альпинистов, скончавшихся от ударов молнии в горах в районе Краня.
Как отмечает Департамент гидрологического прогноза, опасность еще не прошла. Фокус осадков, вероятно, сместится к востоку Словении, а ливни закончатся только в ночь на воскресенье.
Как пишет издание DELO, около четырех тысяч человек были эвакуированы из Целье. Около 12 тысяч жителей города остаются без света из-за непогоды. Из-за наводнений также невозможно добраться до муниципалитетов Луче и Солчава.
- Напомним, в Грузии в горном районе Рача 3 августа произошел оползень у курортного поселка Шови, унесшего жизни по меньшей мере 6 жителей, с несколькими десятками человек нет связи.
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