В Словении после сильных ливней началось наводнение: три человека погибли

Об этом сообщает RTV SLO.

Полиция страны подтвердила три смерти в результате наводнения. В частности, погибла женщина в районе города Камник, а также двое голландских альпинистов, скончавшихся от ударов молнии в горах в районе Краня.

Как отмечает Департамент гидрологического прогноза, опасность еще не прошла. Фокус осадков, вероятно, сместится к востоку Словении, а ливни закончатся только в ночь на воскресенье.

Как пишет издание DELO, около четырех тысяч человек были эвакуированы из Целье. Около 12 тысяч жителей города остаются без света из-за непогоды. Из-за наводнений также невозможно добраться до муниципалитетов Луче и Солчава.