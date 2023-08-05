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В Словении после сильных ливней началось наводнение: три человека погибли

5 августа, 2023 суббота
01:47
Мир

В результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Предварительно три человека погибли, несколько тысяч эвакуированы

Об этом сообщает RTV SLO.

Полиция страны подтвердила три смерти в результате наводнения. В частности, погибла женщина в районе города Камник, а также двое голландских альпинистов, скончавшихся от ударов молнии в горах в районе Краня.

Как отмечает Департамент гидрологического прогноза, опасность еще не прошла. Фокус осадков, вероятно, сместится к востоку Словении, а ливни закончатся только в ночь на воскресенье.

Как пишет издание DELO, около четырех тысяч человек были эвакуированы из Целье. Около 12 тысяч жителей города остаются без света из-за непогоды. Из-за наводнений также невозможно добраться до муниципалитетов Луче и Солчава.

  • Напомним, в Грузии в горном районе Рача 3 августа произошел оползень у курортного поселка Шови, унесшего жизни по меньшей мере 6 жителей, с несколькими десятками человек нет связи.
Словения
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