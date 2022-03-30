В Словении поддержали передачу Украине систем ПВО С-300

Об этом сообщает CNN .



По мнению министра, системы ПВО С-300 – это именно то оборудование, в котором Украина сейчас нуждается больше всего. Янша добавил, что не считает нужным много говорить о том, что его страна передает Киеву.



Он также сообщил, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что украинское правительство готово предложить провести референдум по изменению Конституции, чтобы отказаться от желания Украины вступить в НАТО.



"Я думаю, что они приняли какое-то прагматическое решение, потому что после того, как они выиграют эту войну, я думаю, что НАТО захочет, чтобы они присоединились. Когда они победят в этой войне, украинская армия будет одной из сильнейших, если не сильнейшей армией на европейском континенте", - подчеркнул премьер Словении.



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