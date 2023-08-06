В Словении от непогоды погибли 4 человека

Об этом сообщает DW.

В частности, отмечается, что погибли отец и сын из Нидерландов, которые занимались альпинизмом. Вероятно, они стали жертвами удара молнии. Также погибла местная жительница, находившаяся в эпицентре наводнения. Кроме того, на берегу реки Савва в Любляне обнаружили тело погибшего мужчины.

Пропавших накануне пятерых граждан Нидерландов удалось разыскать. В общей сложности из подтопленных районов эвакуировали 85 граждан этой страны.

В течение ночи словенские спасатели работали в 186 местах, откачивая воду и эвакуируя людей, убирая поваленные деревья и доставляя запасы пищи и медикаментов.

Из села Долня Быстрица на востоке Словении эвакуировали 500 человек после прорыва дамбы на реке Мура. 110 человек из-за оползней доставили в безопасное место возле поселения Корошка Бела.

Из-за наводнений и масс мусора, которые несла вода, было обесточено несколько городов, обрушились три моста, под водой оказались разные участки автомагистрали и сельских дорог. В целом ущерб страны в результате наводнения оценивается не менее чем в полмиллиарда евро.

Так же продолжались спасательные работы и в Австрии. Хотя дождь там в субботу ослаб, есть угроза сдвигов размякших склонов. Из-за этого были эвакуированы люди из не менее 40 домов в южной федеральной земле Каринтия. Пожарные бригады продолжают скачивать воду из затопленных подвалов домов, также пострадал соседний регион Штирия.

Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в Саве и ее притоках, также протекающих по территории Хорватии, в городе Брдовец близ Загреба также эвакуировали жителей нескольких домов. Представители экстренных служб установили защитные ограждения из мешков с песком на севере страны, вблизи Вараждина и Карловаца.