В Словении от непогоды погибли 4 человека
По меньшей мере четыре человека, среди которых двое иностранцев, погибли в результате масштабных наводнений в Словении
Об этом сообщает DW.
В частности, отмечается, что погибли отец и сын из Нидерландов, которые занимались альпинизмом. Вероятно, они стали жертвами удара молнии. Также погибла местная жительница, находившаяся в эпицентре наводнения. Кроме того, на берегу реки Савва в Любляне обнаружили тело погибшего мужчины.
Пропавших накануне пятерых граждан Нидерландов удалось разыскать. В общей сложности из подтопленных районов эвакуировали 85 граждан этой страны.
В течение ночи словенские спасатели работали в 186 местах, откачивая воду и эвакуируя людей, убирая поваленные деревья и доставляя запасы пищи и медикаментов.
Из села Долня Быстрица на востоке Словении эвакуировали 500 человек после прорыва дамбы на реке Мура. 110 человек из-за оползней доставили в безопасное место возле поселения Корошка Бела.
Из-за наводнений и масс мусора, которые несла вода, было обесточено несколько городов, обрушились три моста, под водой оказались разные участки автомагистрали и сельских дорог. В целом ущерб страны в результате наводнения оценивается не менее чем в полмиллиарда евро.
Так же продолжались спасательные работы и в Австрии. Хотя дождь там в субботу ослаб, есть угроза сдвигов размякших склонов. Из-за этого были эвакуированы люди из не менее 40 домов в южной федеральной земле Каринтия. Пожарные бригады продолжают скачивать воду из затопленных подвалов домов, также пострадал соседний регион Штирия.
Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в Саве и ее притоках, также протекающих по территории Хорватии, в городе Брдовец близ Загреба также эвакуировали жителей нескольких домов. Представители экстренных служб установили защитные ограждения из мешков с песком на севере страны, вблизи Вараждина и Карловаца.
- Ранее сообщалось, что в результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Предварительно три человека погибли, несколько тысяч эвакуированы.
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