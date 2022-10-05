В Словении легализовали однополые браки
Словения стала первой из посткоммунистических стран, где легализовали однополые браки и позволили однополым парам усыновлять детей.
Об этом сообщает Euronews .
Во вторник, 4 октября, Парламент Словении принял соответствующую поправку в семейное законодательство. Ее поддержали 48 депутатов, 29 выступили против и один воздержался.
В июле Конституционный суд Словении постановил, что закон, определяющий как брак только союз мужчины и женщины, дискриминирует однополые пары.
"С этими изменениями мы признаем права однополых пар, которые они должны получить уже давно", - заявил госсекретарь Саймон Мальевац.
Издание сообщает, что до этого наибольший прогресс среди посткоммунистических стран был в Эстонии - там признают однополые браки, оформленные в других странах.
- 2 августа Президент Украины отреагировал на петицию с просьбой легализовать однополые браки в Украине. Он сообщил, что Конституцию нельзя менять во время военного положения, однако правительство готовило варианты документов о легализации в Украине регистрируемого гражданского партнерства.
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