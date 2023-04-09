В Словакии закрыли уголовное производство в отношении экс-премьеру за публикацию видео передачи Украине С-300
Правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против лидера партии Smer-SD, экс-премьера Роберта Фицо за публикацию видео передачи Украине системы ПВО С-300
Об этом пишет rtvs.sk.
"Уголовное производство было прекращено в 2022 году в июне окончательным постановлением о закрытии дела", - отметила представитель региональной полиции Братиславы Яна Симункова.
В прошлом году депутат парламента Ян Бенчик проинформировал парламент о подаче уголовной жалобы против Фицо по подозрению в совершении преступления шпионажа, угрозы для секретной информации, конфиденциальной информации и информации с ограниченным доступом.
Тогда он предупредил, что видео Фицо могло потенциально угрожать солдатам или железнодорожникам, участвовавшим в передаче системы С-300. Фактически он опубликовал видео в социальной сети еще до того, как было объявлено о самой передаче.
- В Словакии планируется увеличить объемы производства 155-миллиметровых снарядов с 30 тысяч до 150 тысяч в год, то есть в пять раз. Но нужна помощь ЕС.
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