Об этом пишет rtvs.sk.

"Уголовное производство было прекращено в 2022 году в июне окончательным постановлением о закрытии дела", - отметила представитель региональной полиции Братиславы Яна Симункова.

В прошлом году депутат парламента Ян Бенчик проинформировал парламент о подаче уголовной жалобы против Фицо по подозрению в совершении преступления шпионажа, угрозы для секретной информации, конфиденциальной информации и информации с ограниченным доступом.

Тогда он предупредил, что видео Фицо могло потенциально угрожать солдатам или железнодорожникам, участвовавшим в передаче системы С-300. Фактически он опубликовал видео в социальной сети еще до того, как было объявлено о самой передаче.