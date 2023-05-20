Об этом сообщает Associated Press.

Специализированный уголовный суд в Пезиноке, недалеко от столицы Братиславы, постановил в пятницу, что Мариан Коцнер невиновен в убийстве Яна Куцяка, который писал о нем в прошлом, и его невесты Мартины Куснировой. Пезинокский суд вынес решение по этому делу во второй раз.

Преступление против 27-летних молодых людей в 2018 году шокировало страну и повлекло за собой падение правительства.

Суд заявил, что "не было доказано", что Коцнер являлся организатором убийств.

Базирующийся в Вене международный институт прессы назвал оправдание бизнесмена "шокирующим".

В то же время соратница Коцнера Алена Зсузова, выступавшая посредницей, была признана виной в убийствах и приговорена к 25 годам заключения. Еще трое фигурантов были ранее судимы и приговорены к существенным срокам.

Дело еще не завершено, поскольку как прокуратура, так и подсудимые могут подать апелляцию.

Прокуратура требовала обоих фигурантов пожизненного заключения.

Родители убитых покинули зал суда еще до завершения вынесения приговора. Мать Мартины заявила, что они будут оспаривать вынесенное решение.

21 февраля 2018 года в доме в городе Велка Мака Куцяка ранили в грудь, а Куснирову – в голову.

Коцнер якобы угрожал журналисту после публикации статьи о его бизнесе. В общей сложности Куцяк опубликовал девять статей о бизнесмене, сообщают прокуроры. Куцяк расследовал возможную коррупцию в правительстве, когда его убили.