В Словакии состоится неделя украинского кино

Об этом сообщает ГосКино.

В течение семи дней словацкой публике покажут художественные и документальные украинские фильмы о российско-украинской войне.

Откроет Неделю украинского кино показ сюжета о представителях киноиндустрии, которые с начала полномасштабного вторжения защищают Украину в рядах ВСУ.

В первый день зрители также смогут увидеть военную экшн-драму "Мирный-21/Myrnyi-21". Это фильм о героическом сопротивлении луганского пограничного отряда российской агрессии в 2014 году режиссера Ахтема Сеитаблаева, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Будет представлен и ряд документальных военных картин, получивших многочисленные награды на международных фестивалях.

Вход свободен, а все фильмы будут транслироваться в украинском дубляже со словацкими или английскими субтитрами.

Показы фильмов будут проходить в двух городах:

3 – 6 сентября 2023 года – в Братиславе в Словацкой национальной галерее.

7 - 10 сентября – в городе Кошице в центре Kino Úsmev .

Также в рамках "Недели украинского кино", организатором которой является Общественная организация "УкрКиноФест" , состоится дискуссионная панель на тему копродукции и индустриального сотрудничества Украины и Словакии.

Фото: ГосКино