В Словакии состоится неделя украинского кино
Неделя украинского кино в Словакии состоится с 3 по 10 сентября в рамках месяца украинской культуры в городах Братислава и Кошице
Об этом сообщает ГосКино.
В течение семи дней словацкой публике покажут художественные и документальные украинские фильмы о российско-украинской войне.
Откроет Неделю украинского кино показ сюжета о представителях киноиндустрии, которые с начала полномасштабного вторжения защищают Украину в рядах ВСУ.
В первый день зрители также смогут увидеть военную экшн-драму "Мирный-21/Myrnyi-21". Это фильм о героическом сопротивлении луганского пограничного отряда российской агрессии в 2014 году режиссера Ахтема Сеитаблаева, который сейчас служит в рядах ВСУ.
Будет представлен и ряд документальных военных картин, получивших многочисленные награды на международных фестивалях.
Вход свободен, а все фильмы будут транслироваться в украинском дубляже со словацкими или английскими субтитрами.
Показы фильмов будут проходить в двух городах:
- 3 – 6 сентября 2023 года – в Братиславе в Словацкой национальной галерее.
- 7 - 10 сентября – в городе Кошице в центре Kino Úsmev .
Также в рамках "Недели украинского кино", организатором которой является Общественная организация "УкрКиноФест" , состоится дискуссионная панель на тему копродукции и индустриального сотрудничества Украины и Словакии.
Фото: ГосКино
- На Венецианском кинофестивале 6 сентября состоится день поддержки украинской киноиндустрии, пострадавшей из-за войны.
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