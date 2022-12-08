Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с его словацким коллегой Растиславом Качером брифинга 8 декабря в Киеве.

"Мы и дальше будем поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера (7 декабря, - ред.) наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи - это боеприпасы, в том числе большие калибры для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", - сказал Качер.

Он добавил, что Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и сделает все, чтобы украинским было легче пережить зиму.

В частности, в текущем месяце Украина получит около 300 электрогенераторов для школ и больниц.

В рамках инициативы "Поделись светом" за 8 дней граждане Грузии собрали деньги на 200 генераторов для Украины. Сбор продлится до 12 декабря.

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