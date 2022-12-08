В Словакии согласовали передачу нового пакета военной помощи ВСУ, а также 300 генераторов для школ и больниц
Правительство Словакии одобрило новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине, в рамках которого ВСУ получат боеприпасы и теплые вещи, а гражданское население – 300 генераторов
Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с его словацким коллегой Растиславом Качером брифинга 8 декабря в Киеве.
"Мы и дальше будем поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера (7 декабря, - ред.) наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи - это боеприпасы, в том числе большие калибры для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", - сказал Качер.
Он добавил, что Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и сделает все, чтобы украинским было легче пережить зиму.
В частности, в текущем месяце Украина получит около 300 электрогенераторов для школ и больниц.
- В рамках инициативы "Поделись светом" за 8 дней граждане Грузии собрали деньги на 200 генераторов для Украины. Сбор продлится до 12 декабря.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное