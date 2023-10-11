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В Словакии сформировали правительственную коалицию во главе с антиукраинским Фицо

11 октября, 2023 среда
15:23
Мир

Роберт Фицо, экс-премьер Словакии и лидер партии Smer-SD, заявляющий о прекращении военной помощи Украине, в среду заключил меморандум о создании коалиции с партией "Голос" и Словацкой национальной партией (СНП), которая имеет пророссийскую ориентацию

Об этом информирует Reuters .

11 октября был подписан меморандум об образовании коалиции между Smer-SD, победившей на выборах с 42 мандатами, "Голосом", занявшим третье место с 27 мандатами, и СНП, имеющей 10 мест в новом парламенте.

"Стороны... гарантируют внешнеполитическую ориентацию Словацкой Республики на основе членства Словакии в Европейском Союзе, НАТО и других значимых международных организациях при полном уважении суверенитета и национальных интересов", - говорится в меморандуме.

В меморандуме не уточнялись какие-либо внешнеполитические детали.

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Согласно коалиционному соглашению Smer-SD будет иметь право назначать премьер-министра и шесть министров, что дает возможность Фицо, обещающему прекратить военную поддержку Украины, стать главой правительства Словакии в четвертый раз.

"Голос" получит пост главы парламента, которым предположительно станет лидер партии Пеллегрини, и семь министерских должностей. Пророссийская Словацкая национальная партия получит три министерских кресла.

Это означает, что либеральная партия "Прогрессивная Словакия", занявшая второе место на выборах с 18% голосами, останется в оппозиции.

Выборы в Словакии и позиция Фицо в отношении Украины

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из передовых партий стала "Смер" Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию. Лидер партии накануне заявлял, что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины.

Стоит отметить, что в апреле правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300.

Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые были подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская партия "Смер". После этого Фицо инициировал мирные переговоры по Украине.

В то же время МИД Словакии обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвал сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране.

6 октября президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине, однако впоследствии изменила мнение и заверила в продолжении поддержки Киева.

Позже сообщалось, что после победы на парламентских выборах в Словакии пророссийской партии Роберта Фицо "Смер" временное правительство страны заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине.

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