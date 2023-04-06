Об этом говорится в заявлении объединенного авиационного командования НАТО.

"В марте Италия развернула свой SAMP-T в Словакии, и теперь эта система связана с оборонной архитектурой НАТО, защищая восточный фланг, еще больше повышающий оперативную совместимость Альянса и коллективную оборону", - говорится в сообщении.

Командир оперативной группы SAMP-T Микеле Веллуччи заявил, что оперативные усилия предлагают отличную возможность улучшить совместную интеграцию и функциональную совместимость, обмен опытом и совместную работу как отличную команду со Словакией и НАТО.