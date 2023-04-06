В Словакии разместили итальянскую систему ПВО SAMP-T для укрепления восточного фланга НАТО
На территории Словакии развернули комплекс противовоздушной обороны SAMP/T Вооруженных сил Италии для укрепления восточного фланга НАТО
Об этом говорится в заявлении объединенного авиационного командования НАТО.
"В марте Италия развернула свой SAMP-T в Словакии, и теперь эта система связана с оборонной архитектурой НАТО, защищая восточный фланг, еще больше повышающий оперативную совместимость Альянса и коллективную оборону", - говорится в сообщении.
Командир оперативной группы SAMP-T Микеле Веллуччи заявил, что оперативные усилия предлагают отличную возможность улучшить совместную интеграцию и функциональную совместимость, обмен опытом и совместную работу как отличную команду со Словакией и НАТО.
- Напомним, с конца апреля в течение двух месяцев в Европе состоятся масштабные военные учения с участием стран НАТО и их партнеров.
- 17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. 23 марта поступили первые четыре самолета, остальные – передадут Украине в ближайшие недели.
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