В Словакии прошел последний полет МиГ-29, которые могут передать Украине

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Facebook Воздушные силы Словакии.

"Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замолчал… Все ждали прибытия наших МиГ-29.. И момент настал. Наши красотки приехали. У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Еще в июле премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил , что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

А несколько дней назад Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.

Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На прошлой неделе она заявила , что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты.

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