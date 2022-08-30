В Словакии прошел последний полет МиГ-29, которые могут передать Украине
На военно-воздушной базе Малацки-Кучина в Словакии в воскресенье состоялся последний пролет истребителей МиГ-29, от которых воздушные силы страны отказываются из-за длительного срока эксплуатации и которые могут передать Украине
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Facebook Воздушные силы Словакии.
"Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замолчал… Все ждали прибытия наших МиГ-29.. И момент настал. Наши красотки приехали. У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах", – говорится в сообщении.
- Еще в июле премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил , что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.
- А несколько дней назад Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.
- Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На прошлой неделе она заявила , что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты.
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