В Словакии проходят парламентские выборы: либералы борются с антиукраинской партией "Смер"
30 сентября 2023 года в Словакии проходят парламентские выборы, где одной из передовых партий является "Смер" экс-премьера Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию
Об этом сообщает The Guardian.
Глава партии "Смер", 59-летний Роберт Фицо, имеет пророссийские взгляды, отличающиеся от правоцентристской коалиции, правившей в Словакии после предыдущих выборов 2020 года до ее развала в 2022 году и замены временным правительством. Фицо заявил, что не даст "даже одну пулю" Украине, чтобы помочь ей в борьбе с российской агрессией.
Он назвал санкции Запада и ЕС против РФ бесполезными, и пообещал наложить вето на любую заявку Украины на вступление в НАТО.
Фицо является приверженцем автократического лидера Венгрии Виктора Орбана и национально-консервативной польской партии "Право и справедливость". На митинге на этой неделе он заявил, что "война всегда идет с запада, а свобода и мир всегда приходят с востока".
BBC Украина сообщает , что Фицо считает "наивными" надежды на деоккупацию захваченных РФ территорий Украины, особенно Крыма, и повторяет российские пропагандистские нарративы.
"Я говорю это громко и четко и буду это делать: война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать россиян на Донбассе и в Луганске", - заявил Фицо на митинге в Тополчане в августе.
Он также проводил кампанию против иммиграции и прав ЛГБТК+, в результате которых против него было развернуто несколько судебных расследований. Тогда он угрожал уволить следователей Национального уголовного агентства и специального прокурора, занимающегося делами о коррупции.
Во время предыдущих дебатов Фицо стремился избежать столкновений с оппонентами, но аналитики считают, что поддержка Орбана и потенциально других националистических лидеров могла усилить его резкую политику, которая будет зависеть от коалиции, которую "Смер" сможет сформировать в случае победы. Среди потенциальных партнеров - ультраправая партия "Республика", состоящая из бывших членов неонацистской народной партии "Наша Словакия".
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Либеральная партия PS во главе с 39-летним выпускником политологии Оксфордского университета и вице-председателем Европейского парламента Михалом Шимечко заявили, что не пойдут в правительство с экстремистами или Фицо и провели прозападную кампанию, обещая «углубить европейское сотрудничество» и продолжать помогать Украине.
Другие партии, которые, вероятно, преодолеют планку в 5% для прохождения в парламент, включают победившую на выборах 2020 года партию "OLaNO", правую партию "Мы - семья", либеральную "Свободу и солидарность", центристскую партию " За народ, Республику" и ультранационалистическую "Словацкую национальную партию".
Избирательные участки открылись в 6 ч утра по киевскому времени и закроются в 21:00, а окончательные результаты будут обнародованы утром 1 октября.
- 30 сентября президент Украины Зеленский встретился с министром обороны Словакии Мартином Скленаром. Лидеры говорили о ситуации на фронте и нуждах украинской армии.
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