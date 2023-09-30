Об этом сообщает The Guardian.

Глава партии "Смер", 59-летний Роберт Фицо, имеет пророссийские взгляды, отличающиеся от правоцентристской коалиции, правившей в Словакии после предыдущих выборов 2020 года до ее развала в 2022 году и замены временным правительством. Фицо заявил, что не даст "даже одну пулю" Украине, чтобы помочь ей в борьбе с российской агрессией.

Он назвал санкции Запада и ЕС против РФ бесполезными, и пообещал наложить вето на любую заявку Украины на вступление в НАТО.

Фицо является приверженцем автократического лидера Венгрии Виктора Орбана и национально-консервативной польской партии "Право и справедливость". На митинге на этой неделе он заявил, что "война всегда идет с запада, а свобода и мир всегда приходят с востока".

BBC Украина сообщает , что Фицо считает "наивными" надежды на деоккупацию захваченных РФ территорий Украины, особенно Крыма, и повторяет российские пропагандистские нарративы.

"Я говорю это громко и четко и буду это делать: война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать россиян на Донбассе и в Луганске", - заявил Фицо на митинге в Тополчане в августе.

Он также проводил кампанию против иммиграции и прав ЛГБТК+, в результате которых против него было развернуто несколько судебных расследований. Тогда он угрожал уволить следователей Национального уголовного агентства и специального прокурора, занимающегося делами о коррупции.

Во время предыдущих дебатов Фицо стремился избежать столкновений с оппонентами, но аналитики считают, что поддержка Орбана и потенциально других националистических лидеров могла усилить его резкую политику, которая будет зависеть от коалиции, которую "Смер" сможет сформировать в случае победы. Среди потенциальных партнеров - ультраправая партия "Республика", состоящая из бывших членов неонацистской народной партии "Наша Словакия".

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Либеральная партия PS во главе с 39-летним выпускником политологии Оксфордского университета и вице-председателем Европейского парламента Михалом Шимечко заявили, что не пойдут в правительство с экстремистами или Фицо и провели прозападную кампанию, обещая «углубить европейское сотрудничество» и продолжать помогать Украине.

Другие партии, которые, вероятно, преодолеют планку в 5% для прохождения в парламент, включают победившую на выборах 2020 года партию "OLaNO", правую партию "Мы - семья", либеральную "Свободу и солидарность", центристскую партию " За народ, Республику" и ультранационалистическую "Словацкую национальную партию".

Избирательные участки открылись в 6 ч утра по киевскому времени и закроются в 21:00, а окончательные результаты будут обнародованы утром 1 октября.