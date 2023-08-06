В Словакии президент позволил девяти гражданам служить в украинской армии
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла соответствующий указ, которым позволила девяти гражданам страны вступить в ряды Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщил директор отдела коммуникаций Канцелярии президента Словакии Юзеф Матей, пишет словацкое издание Teraz.Sk.
"С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словацкой Республики приняла в общей сложности 35 постановлений, из них девять разрешительных и 26 не разрешают прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины", - отметил он.
Причина отказа не сообщается.
По словам Матея, служба словаков в иностранных вооруженных силах должна быть санкционирована президентом Словакии в соответствии с Законом о военной обязанности. Заявление подается в райотдел, его должны прокомментировать Министерства обороны, внутренних и иностранных дел. Без разрешения президента словакам грозит уголовная ответственность.
- Также 2 августа президент Чехии Петр Павел дал разрешение 14 гражданам страны вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России. Там законодательство также запрещает чехам служить в иностранных вооруженных силах без разрешения президента.
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