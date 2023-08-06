Об этом сообщил директор отдела коммуникаций Канцелярии президента Словакии Юзеф Матей, пишет словацкое издание Teraz.Sk.

"С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словацкой Республики приняла в общей сложности 35 постановлений, из них девять разрешительных и 26 не разрешают прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины", - отметил он.

Причина отказа не сообщается.

По словам Матея, служба словаков в иностранных вооруженных силах должна быть санкционирована президентом Словакии в соответствии с Законом о военной обязанности. Заявление подается в райотдел, его должны прокомментировать Министерства обороны, внутренних и иностранных дел. Без разрешения президента словакам грозит уголовная ответственность.