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В Словакии президент позволил девяти гражданам служить в украинской армии

6 августа, 2023 воскресенье
08:50
Мир

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла соответствующий указ, которым позволила девяти гражданам страны вступить в ряды Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщил директор отдела коммуникаций Канцелярии президента Словакии Юзеф Матей, пишет словацкое издание Teraz.Sk.

"С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словацкой Республики приняла в общей сложности 35 постановлений, из них девять разрешительных и 26 не разрешают прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины", - отметил он.

Причина отказа не сообщается.

По словам Матея, служба словаков в иностранных вооруженных силах должна быть санкционирована президентом Словакии в соответствии с Законом о военной обязанности. Заявление подается в райотдел, его должны прокомментировать Министерства обороны, внутренних и иностранных дел. Без разрешения президента словакам грозит уголовная ответственность.

  • Также 2 августа президент Чехии Петр Павел дал разрешение 14 гражданам страны вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России. Там законодательство также запрещает чехам служить в иностранных вооруженных силах без разрешения президента.
Украина
Словакия
военные силы Украины
Война с Россией
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