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В Словакии предложили ввести специальный налог на российскую нефть

18 мая, 2022 среда
05:27
Экономика Флаг Словакии

Министр финансов Словакии Игорь Матович предлагает ввести специальный налог на перерабатываемую в стране российскую нефть, чтобы позволит увеличить доходы в государственный бюджет

Об этом сообщает Reuters.

Матович отметил, что специальный налог может принести около 300 миллионов евро дополнительных поступлений в государственный бюджет, которые могли бы покрыть некоторые расходы на государственные меры по облегчению бремени инфляции в стране.

По его словам, налог в 30% нужно платить по разнице между ценой на нефть из России и нефти от других поставщиков.

В свою очередь, министр экономики Ричард Сулик выступает против повышения налогов. Он говорит, что план может привести к повышению цен на топливо и пригрозил наложить вето на такое предложение.

  • 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 10 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись.
  • 11 мая Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций.
  • 14 мая Reuters сообщил, что Евросоюз покинет пункт об эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, несмотря на сложные переговоры по его введению.
  • Bloomberg отмечал, что Германия до конца 2022 года полностью откажется от российской нефти вне зависимости от решения Евросоюза об эмбарго.
  • А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что планы Европейского Союза по введению нефтяного эмбарго против России блокируются одним из 27 членов блока. В частности, главным противником эмбарго является Венгрия. Также энергетически зависимы от России Словакия и Чехия. Эти страны не имеют выхода к морю и получают нефтяные танкеры из других стран.
  • В свою очередь, Европейский Союз готов профинансировать для Венгрии модернизацию и улучшение нефтепроводов, чтобы страна поддержала эмбарго на российскую нефть, писали в El Pais.

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Мир
Словакия
эмбарго
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