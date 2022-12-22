В Словакии отменят бесплатный проезд для украинских беженцев с 2023 года

Об этом сообщает Единая транспортная система Братиславского края.

С 1 января 2023 года беженцы из Украины больше не смогут пользоваться бесплатным общественным транспортом Братиславы - автобусами, электричками и троллейбусами.

Бесплатный проезд в транспорте будет только в день получения документов SlovakHelp или "Временное убежище" и в течение следующих четырех дней. Проездные документы будут предоставляться только один раз.

Вместе с тем, бесплатно пользоваться общественным транспортом в дальнейшем смогут учащиеся до 18 лет. Для этого необходимо иметь подтверждение о приюте и документе о посещении школы.



Также право не платить за проезд сохраняется за украинцами на 60 дней с момента получения статуса временной защиты, если им нужно будет ездить или с работы. Для этого нужно предъявить еще доказательство от работодателя о трудовом контракте.

27 октября СМИ сообщили, что в Польше намерены изменить условия пребывания украинских беженцев, теперь они обязательно должны иметь номер PESEL. Кроме того, с 2023 года беженцам из Украины нужно будет платить за жилье. Украинцы, которые находятся в Польше более 120 дней, будут платить 50% общей стоимости (не более 40 злотых в день), а проживающие дольше 180 дней – 75% (максимум 60 злотых в день).

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