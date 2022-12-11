В Словакии от лавины погибли два туриста

Об этом сообщили в спасательной службе.

Стало известно, что об исчезновении туристов сообщила девушка одного из них, которая должна была забрать их на машине вечером после спуска - телефон перестал отвечать. Отмечают, что в тот день из-за погодных условий рекомендовалось не идти в горы, но друзья рискнули.

Отмечается, что спасатели прошлись по всем стоянкам вдоль их ориентировочного маршрута и наконец-то выяснили, где их видели последний раз. За неимением следов спуска с вершины, куда мужчины должны были подняться, последними сигналами телефонов и показаниями людей, которые видели лавину, спасатели установили их возможное местонахождение.

Туристов нашли под снегом с помощью служебных собак уже мертвыми. Эвакуацию тел отложили из-за сложнейших погодных условий.

10 декабря сообщалось, что из-за возможного схода лавин туристам советуют воздержаться от походов в Карпаты.

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