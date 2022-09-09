Об этом сообщили в телеграмме Энергоатома.

Сегодня, 9 сентября, в 01:16 в Словакии на словацкой атомной электростанции Моховце запустили энергоблок №3. Первую топливную кассету загрузили в первый за 30 лет достроенный в Европе реактор.

Два энергоблока станции Моховце - №3 и №4 - строили в конце 1980-х по советскому проекту ВВЭР-440. Их строительство заморозили на высоком уровне готовности после аварии на ЧАЭС в 1986 году.

При участии мировых компаний и с применением современных западных технологий, Словакия возобновила и смогла завершить строительство реактора №3.

Достроенный энергоблок словацкой АЭС оснащен противовоздушной защитой. Он обезопасит самые критические зоны АЭС от повреждений.

Заявку на получение лицензии на ввод в эксплуатацию энергоблоков №3 и №4 подали еще в 2016 году. 26 августа 2022 г. после ряда проверок и судебных процессов разрешение на запуск реакторов было получено.

Ожидается, что следующей страной Европы, которая запустит новые энергоблоки, станет Украина с Хмельницкой АЭС. На станции также были приостановлены работы по запуску реакторов после аварии на ЧАЭС.

Недавно Эмманюэль Макрон заявил, что ядерная безопасность Европы не может быть ослаблена действиями РФ на ЗАЭС и суверенитет Украины нужно защищать.