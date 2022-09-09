В Словакии на АЭС Моховце запустили первый достроенный реактор
В Словакии на АЭС Моховце физически запустили первый достроенный в Европе за последние 30 лет реактор
Об этом сообщили в телеграмме Энергоатома.
Сегодня, 9 сентября, в 01:16 в Словакии на словацкой атомной электростанции Моховце запустили энергоблок №3. Первую топливную кассету загрузили в первый за 30 лет достроенный в Европе реактор.
Два энергоблока станции Моховце - №3 и №4 - строили в конце 1980-х по советскому проекту ВВЭР-440. Их строительство заморозили на высоком уровне готовности после аварии на ЧАЭС в 1986 году.
При участии мировых компаний и с применением современных западных технологий, Словакия возобновила и смогла завершить строительство реактора №3.
Достроенный энергоблок словацкой АЭС оснащен противовоздушной защитой. Он обезопасит самые критические зоны АЭС от повреждений.
Заявку на получение лицензии на ввод в эксплуатацию энергоблоков №3 и №4 подали еще в 2016 году. 26 августа 2022 г. после ряда проверок и судебных процессов разрешение на запуск реакторов было получено.
Ожидается, что следующей страной Европы, которая запустит новые энергоблоки, станет Украина с Хмельницкой АЭС. На станции также были приостановлены работы по запуску реакторов после аварии на ЧАЭС.
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