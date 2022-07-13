В Словакии до сих пор не получили денег ЕС для украинских беженцев, - СМИ

Об этом пишет Euractiv .

"К сожалению, пока мы ничего не получили от государства, никакого взноса. У нас есть средства на лето, но мы не знаем, что будет после этого. Ситуация может ухудшиться", - сказал Томаш Голубек, представитель города Нитра.

Известно, что в марте Европейская комиссия приняла программу CARE (Cohesion's Action for Refugees in Europe). Она должна была дать возможность государствам-членам быстро мобилизовать доступные ресурсы, чтобы помочь людям, выехавшим через полномасштабное вторжение России в Украину.

В Министерстве регионального развития, которое координирует фонды ЕС, правительство нашло для этой цели доступные ресурсы на сумму более полумиллиарда евро.

Но проблема в том, что местные власти, которые предпринимают меры по помощи украинским беженцам, до сих пор не получили денег из фондов ЕС. Поэтому они продолжают финансировать свою деятельность за счет государственных сборов, собственного бюджета и ресурсов различных некоммерческих организаций.

"Эйфория солидарности изменила реальность, когда все было положено на наши плечи, чего мы и ожидали", - рассказывает Михал Калиняк, главный директор Управления Ассоциации городов и муниципалитетов Словакии.

Для корректировки операционных программ в Минрегионе коммуникируют с Еврокомиссией. Там заявили, что миграционная волна приводит к созданию новой оси приоритетов.

По данным Министерства внутренних дел, на конец июня почти 80 тысяч украинцев обратились с просьбой о временном убежище в Словакии. Однако суточное количество запросов существенно снизилось с пика в середине марта.

7 июля в Евростате заявили , что Польша, а также Румыния и Болгария в мае предоставили наибольшее количество статусов временной защиты убежавшим от войны украинцам. По данным по состоянию на 31 мая, больше всего украинцев, воспользовавшихся временной защитой в ЕС, зафиксировано в Польше (1 142 375). За Польшей следуют Болгария (111895) и Словакия (76510).

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