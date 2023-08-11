Украинские спасатели отправились в Словению, которая страдает от наводнения
В сливках, с грибами и яблоками. Рецепты блюд из куриного филе
Рецепты блюд из куриного филе популярны среди придерживающихся здорового питания. Куриные грудки легкие для желудка, быстро готовятся, низкокалорийны и их можно употреблять с разными овощами
Куриное филе в сливках с персиками
Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции)
- 600 г филе куриной грудки
- два персика
- 200 г сыра
- один стебель зеленого лука
- 200 мл сливок (10%)
- сливочное масло, соль и перец (по вкусу).
Пошаговое приготовление куриного филе в сливках с персиками:
- смазываем сливочным маслом форму для запекания
- филе разрезаем вдоль
- отбиваем до тонких пластин
- солим, перчим
- выкладываем на противень
- очищаем персик от кожуры, удаляем косточку, нарезаем пластинами
- выкладываем персик на филе
- посыпаем сверху кольцами лука-порея
- заливаем блюдо сливками
- накрываем форму фольгой
- отправляем на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку
- ждем нужное время
- снимаем фольгу
- посыпаем блюдо тертым сыром
- отправляем еще на 10 минут в духовку.
Фото: gettyimages
Куриное филе с грибами и сыром
Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции):
- 200 г шампиньонов
- куриное филе – полкилограмма
- 150 г сметаны
- 150 г майонеза
- репчатый лук - 1 шт.
- петрушка – один пучок
- 150 г сыра
- соль, перец (по вкусу).
Пошаговое приготовление куриного филе с грибами и сыром:
- отбиваем куриное филе
- раскладываем его на противне
- готовим смесь из нарезанных грибов и лука
- добавляем натертый на терке сыр
- добавляем сметану и майонез
- добавляем измельченную зелень
- солим, перчим
- выкладываем готовую смесь на каждый кусочек филе
- запекаем в духовке полчаса при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.
Фото: lady.tochka
Куриное филе с яблоками
Ингредиенты (ориентировочно на 2 порции):
- 500 г куриного филе
- 400 г кислых яблок.
Пошаговое приготовление филе с яблоками:
- удаляем шкурку и срезаем жир с куриного филе
- нарезаем яблоки толстыми кружочками
- выкладываем слоями в форму куриное филе и яблоки
- закрываем крышкой
- ставим на полчаса в разогретую до 200 градусов духовку
- через полчаса выключаем духовку
- даем блюду постоять еще десять минут в духовке.
Фото: gettyimages
Куриное филе с томатами и базиликом
Ингредиенты (ориентировочно на 3 порции)
- три помидора
- три куриные грудки
- пучок базилика
- соль, перец (по вкусу)
Пошаговое приготовление куриного филе с томатами и базиликом:
- моем и просушиваем грудки бумажными полотенцами
- каждую надрезаем не до конца и распластываем
- солим и перчим внутри
- в серединку каждой грудки кладем базилик и кружочки помидоров.
- грудки складываем и скрепляем зубочистками по краю
- жарим по пять минут с каждой стороны в небольшом количестве растительного масла до готовности.
Фото: mydovidka
Куриное филе в сметане с луком
Ингредиенты (ориентировочно на 2 порции):
- две грудки куриного филе
- сметана (20%) – 200 г
- одна головка лука
- 100 мл растительного масла
- Соль, перец и специи для птицы (по вкусу).
Пошаговое приготовление куриного филе в сметане с луком:
- режем филе на куски
- добавляем в него соль и приправу для курицы.
- кладем в сковороду с маслом
- жарим, пока не начнет румяниться
- бросаем в сковороду лук, нарезанный кольцами.
- когда лук подзолотится, добавляем сметану.
- перемешиваем
- даем постоять на малом огне пять минут.
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+25°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное
2023, пятница
11 августа
18:23
Требуется документ: в Украине утвердили порядок идентификации возраста на сайтах по продаже е-сигарет
17:01
До $5 тыс. за выезд: СБУ разоблачила три канала побега уклонистов за границу и задержала организаторов
16:58
В Киево-Печерской лавре прихожане московской церкви забаррикадировались в нескольких корпусах монастыря
16:38
Ущерб на 2,69 млн грн: в Одесской области главу райсовета подозревают в похищении катера Госэкоинспекции
15:49
Лукашенко о вывозе детей с ТОТ Украины в РФ и Белоруссию: "Мы с Путиным это делали и будем делать"
15:46
В течение недели саперы обезвредили почти 1,5 тыс. взрывных устройств на деоккупированных территориях
15:28
В Украине ожидается сухая и солнечная погода, но местами будут дожди: прогноз на выходные от Натальи Диденко
15:20
Из Словакии экстрадирован подозреваемый в хищении 5 млн грн на закупки ПЦР-тестов для Укрзализныци
14:53
Зеленский: увольняем всех областных военкомов, управлять этой системой должны люди, прошедшие фронт
14:50
Эксклюзив
"Последствия "СВО" и их будет больше": представитель ГУР МО Юсов о взрывах на территории РФ
14:46
Обновлено
РФ атаковала Украину "кинджалами": на Франковщине погиб ребёнок, в Киеве обломки упали на территорию детской больницы
14:36
Эксклюзив
Необходимо наладить постоянную коммуникацию производителей оружия и ВСУ, - директор компании "Атлон Авиа" Вьюник
14:09
Новости компаний
Компания Ferrexpo в первом полугодии 2023 года инвестировала в Украину $58 млн