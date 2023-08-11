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В сливках, с грибами и яблоками. Рецепты блюд из куриного филе

11 августа, 2023 пятница
18:50

Рецепты блюд из куриного филе популярны среди придерживающихся здорового питания. Куриные грудки легкие для желудка, быстро готовятся, низкокалорийны и их можно употреблять с разными овощами

Куриное филе в сливках с персиками

Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции)

  • 600 г филе куриной грудки
  • два персика
  • 200 г сыра
  • один стебель зеленого лука
  • 200 мл сливок (10%)
  • сливочное масло, соль и перец (по вкусу).

Пошаговое приготовление куриного филе в сливках с персиками:

  • смазываем сливочным маслом форму для запекания
  • филе разрезаем вдоль
  • отбиваем до тонких пластин
  • солим, перчим
  • выкладываем на противень
  • очищаем персик от кожуры, удаляем косточку, нарезаем пластинами
  • выкладываем персик на филе
  • посыпаем сверху кольцами лука-порея
  • заливаем блюдо сливками
  • накрываем форму фольгой
  • отправляем на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку
  • ждем нужное время
  • снимаем фольгу
  • посыпаем блюдо тертым сыром
  • отправляем еще на 10 минут в духовку.

куряче філе

Фото: gettyimages

Куриное филе с грибами и сыром

Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции):

  • 200 г шампиньонов
  • куриное филе – полкилограмма
  • 150 г сметаны
  • 150 г майонеза
  • репчатый лук - 1 шт.
  • петрушка – один пучок
  • 150 г сыра
  • соль, перец (по вкусу).

Пошаговое приготовление куриного филе с грибами и сыром:

  • отбиваем куриное филе
  • раскладываем его на противне
  • готовим смесь из нарезанных грибов и лука
  • добавляем натертый на терке сыр
  • добавляем сметану и майонез
  • добавляем измельченную зелень
  • солим, перчим
  • выкладываем готовую смесь на каждый кусочек филе
  • запекаем в духовке полчаса при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.

куряче філе з грибами

Фото: lady.tochka

Куриное филе с яблоками

Ингредиенты (ориентировочно на 2 порции):

  • 500 г куриного филе
  • 400 г кислых яблок.

Пошаговое приготовление филе с яблоками:

  • удаляем шкурку и срезаем жир с куриного филе
  • нарезаем яблоки толстыми кружочками
  • выкладываем слоями в форму куриное филе и яблоки
  • закрываем крышкой
  • ставим на полчаса в разогретую до 200 градусов духовку
  • через полчаса выключаем духовку
  • даем блюду постоять еще десять минут в духовке.

куряче філе

Фото: gettyimages

Куриное филе с томатами и базиликом

Ингредиенты (ориентировочно на 3 порции)

  • три помидора
  • три куриные грудки
  • пучок базилика
  • соль, перец (по вкусу)

Пошаговое приготовление куриного филе с томатами и базиликом:

  • моем и просушиваем грудки бумажными полотенцами
  • каждую надрезаем не до конца и распластываем
  • солим и перчим внутри
  • в серединку каждой грудки кладем базилик и кружочки помидоров.
  • грудки складываем и скрепляем зубочистками по краю
  • жарим по пять минут с каждой стороны в небольшом количестве растительного масла до готовности.

куряче філе у вершковому соусі

Фото: mydovidka

Куриное филе в сметане с луком

Ингредиенты (ориентировочно на 2 порции):

  • две грудки куриного филе
  • сметана (20%) – 200 г
  • одна головка лука
  • 100 мл растительного масла
  • Соль, перец и специи для птицы (по вкусу).

Пошаговое приготовление куриного филе в сметане с луком:

  • режем филе на куски
  • добавляем в него соль и приправу для курицы.
  • кладем в сковороду с маслом
  • жарим, пока не начнет румяниться
  • бросаем в сковороду лук, нарезанный кольцами.
  • когда лук подзолотится, добавляем сметану.
  • перемешиваем
  • даем постоять на малом огне пять минут.

Приятного аппетита!

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