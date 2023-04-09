В слитых документах Пентагона сообщают, что Моссад подстрекал израильтян к протестам против судебной реформы, - The Jerusalem Post

Об этом информирует The Jerusalem Post .

В документах сообщают, что официальные лица Моссада и его агенты призвали высокопоставленных должностных лиц разведывательной службы и граждан Израиля протестовать против правительственной судебной реформы. Также они призывали к нескольким действиям, которые бы осуждали правительство.

В материалах отмечают, что Моссад после консультации с генпрокурором разрешил присоединиться к протестам своим сотрудникам. Впрочем, он запретил им называть место своей работы.

Также сообщается, что документы были обозначены грифом "Совершенно секретно" и доступны только американским спецслужбам. В них утверждают, что информация о внутренних действиях разведывательной службы была получена с помощью радиолокационной разведки.

Моссад в свою очередь отреагировал на эти обвинения. Он назвал их ложными и необоснованными. Также разведывательная служба Израиля отметила, что ее работники не поощряют антиправительственные и какие-либо другие демонстрации.

"Моссад и его чиновники не поощряли и не поощряют сотрудников Моссад к участию в антиправительственных демонстрациях или других политических демонстрациях и мероприятиях", - подчеркнули в израильской спецслужбе.