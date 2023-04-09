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В слитых документах Пентагона сообщают, что Моссад подстрекал израильтян к протестам против судебной реформы, - The Jerusalem Post

9 апреля, 2023 воскресенье
23:22
Мир

В секретных документах Пентагона, ранее распространившихся в соцсетях, есть информация о том, что Моссад подстрекал израильтян к протестам против судебной реформы.

Об этом информирует The Jerusalem Post .

В документах сообщают, что официальные лица Моссада и его агенты призвали высокопоставленных должностных лиц разведывательной службы и граждан Израиля протестовать против правительственной судебной реформы. Также они призывали к нескольким действиям, которые бы осуждали правительство.

В материалах отмечают, что Моссад после консультации с генпрокурором разрешил присоединиться к протестам своим сотрудникам. Впрочем, он запретил им называть место своей работы.

Также сообщается, что документы были обозначены грифом "Совершенно секретно" и доступны только американским спецслужбам. В них утверждают, что информация о внутренних действиях разведывательной службы была получена с помощью радиолокационной разведки.

Моссад в свою очередь отреагировал на эти обвинения. Он назвал их ложными и необоснованными. Также разведывательная служба Израиля отметила, что ее работники не поощряют антиправительственные и какие-либо другие демонстрации.

"Моссад и его чиновники не поощряли и не поощряют сотрудников Моссад к участию в антиправительственных демонстрациях или других политических демонстрациях и мероприятиях", - подчеркнули в израильской спецслужбе.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
  • 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
Израиль
США
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