В слитых документах Пентагона есть информация, что США считают генсека ООН слишком лояльным к Москве
В Вашингтоне считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш слишком уступчив России и готов идти навстречу ее интересам. В Организации опровергли эту информацию
Об этом сообщает BBC со ссылкой на оказавшиеся в сети файлы Пентагона.
Документы говорят о том, что США внимательно наблюдают за деятельностью генсека ООН Антониу Гутерреша. Один из файлов описывает переписку должностного лица и его заместительницы Амины Мохаммед.
Отмечается, что один из документов связан с зерновым соглашением, заключенным Украиной и Россией при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года. Американские чиновники зафиксировали, что Гутерреш так стремился сохранить соглашение, что было готово пойти навстречу интересам России.
"Гутерреш отметил свои усилия по улучшению экспортных возможностей России. Даже если это касалось российских юридических или физических лиц, попавших под санкции", - говорится в сообщении.
Кроме того, "действия генсека в феврале прошлого года подорвали более широкие усилия привлечь Москву к ответственности за ее действия в Украине". О каких именно действиях Гутерреша идет речь, не отмечается.
По данным BBC, чиновников ООН возмутила такая информация - анонимный источник заявил изданию, что Гутерреш "руководится необходимостью смягчить влияние войны на беднейшие слои населения мира, поэтому "делает все возможное" для снижения цен на продовольствие.
- В Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
- ФБР работает над отслеживанием утечки материалов, в то же время Пентагон сокращает количество людей, имеющих доступ к секретной информации, которая стала объектом обнародования.
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