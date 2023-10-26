В следующий раз может не повезти: МАГАТЭ отреагировало на падение дронов РФ возле ХАЭС
МАГАТЭ оценивает размер ущерба, нанесенного в результате падения неподалеку от площадки Хмельницкой атомной станции двух сбитых 25 октября российских беспилотников
Об этом говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии.
Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на АЭС, сообщили, что утром прогремели два громких взрыва, отмечено в сообщении.
"Этот инцидент еще раз подчеркивает чрезвычайно нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет существовать, пока продолжается эта трагическая война. Тот факт, что многочисленные окна на месте были разрушены, показывает, насколько это было близко. В следующий раз нам может не так повезти". Удара по атомной электростанции следует избегать любой ценой", — отметил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
По его словам, взрывы не отразились на работе ХАЭС или ее подключении к национальной сети. Однако ударная волна повредила окна нескольких зданий на площадке, в частности, прохода в корпус реактора, вспомогательного корпуса, корпуса специального оборудования, учебного центра и других объектов.
В МАГАТЭ добавили, что о происшествиях на станции их также информировала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины через Единую систему обмена информацией об инцидентах и чрезвычайных ситуациях.
- В ночь на 25 октября российские кафиры атаковали Украину беспилотниками. В Хмельнитчине раздавались взрывы, в Шепетовском районе в результате сбития дроны упали на объект критической инфраструктуры.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что мишенью для российских дронов во время ночной атаки 25 октября, вероятнее всего, была Хмельницкая АЭС.
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