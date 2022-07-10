Ключевой вопрос – как сейчас будет разворачиваться ситуация, после того, как враг взял Лисичанск? Путин и Шойгу провели совещание и поняли, что темп их наступательных операций уперся в стену мужества наших военных. Это значит, что враг будет перегруппироваться?

Российские силы сейчас кичатся своими локальными успехами, продолжая убивать украинских военных и гражданское население. Но убежден, что сейчас российские войска особенно истощены. Им не остается ничего иного, кроме как наносить артиллерийские удары по городам и селам. Ситуация с логистикой и человеческими ресурсами РФ только ухудшается. С другой стороны, ситуация для Украины по логистике и поставкам новых видов вооружения еженедельно улучшается. Если говорить о количестве украинских военных, то их вполне достаточно, не хватает только специально подготовленных армейцев. Поэтому и украинские, и российские войска проходят сейчас волевое и логистическое испытание и, думаю, в течение следующих трех недель произойдет переломный момент и изменение ситуации на поле боя в пользу Украины.

Артиллерия, логистика и ракеты. Мы очень надеемся, что в ближайшее время нам удастся установить артиллерийский паритет, но с другой стороны, мы понимаем, что враг сейчас применяет худшие советские практики, в частности "огневого вала", когда они просто начинают уничтожать каждый квадратный метр земли, на которую они наступают.

Это подтверждает мое утверждение о том, на что сейчас способны русские войска. Им не хватает сил для совершения какого-либо мощного прорыва, военно-морские силы РФ дрожат перед украинскими противокорабельными ракетами, над небом Украины летает все меньше российской авиации, ведь они начать запускать ракеты с территории России или Беларуси. А после того, как Россия эвакуировала своих военных с территории острова Змеиный, всем стало ясно: если Россия не обладает подавляющим огневым преимуществом, то украинские войска одерживают победу в ста случаях из ста. Очевидно, сейчас самое важное продолжать разрушать и обезвреживать российскую артиллерию и российские ракеты. Видимо, этому особенно способствует все большая поставка на территорию Украины артиллерии и реактивных систем залпового огня с Запада. К сожалению, техника начала поступать несколько поздно, и все же процесс запущен, а ситуация для Украины, в отличие от России, улучшается с каждой неделей.

Мы понимаем, что Запад, Соединенные Штаты помогают нам с тяжелой артиллерией, но мы понимаем, что речь идет не только о качестве, а о количестве и понимаем, что темп этой поставки недостаточно высок. Что мы должны делать, чтобы тяжелые артсистемы типа HIMERS приходили в большем количестве и как можно быстрее?

Около 40 стран осуществляют поставку тяжелого вооружения, техники и амуниции. Подчеркиваю, что они передают Украине свое собственное вооружение. По-моему, попытки ускорить текущий процесс доставки не будут эффективными. Ведется много разговоров, которых быть не должно. Генеральному Штабу Вооруженных Сил Украины прекрасно удается скрывать информацию о своих мощностях, состоянии вооружения и боеприпасов, ведь никто не хочет, чтобы россияне владели четкой информацией о том, чем конкретно владеет Украина в данный момент. Не могу сказать, что тот факт, что многие украинцы продолжают призывать к ускорению поставок вооружения, каким-то образом этому помогает. Правительства США, Германии, Великобритании, Франции, Польши, Норвегии, Чехии и других стран активно передают Украине собственное оборудование. Поэтому следует сосредоточиться на использовании того, чем мы уже помогаем. Надеюсь, украинцы по мере возможностей производят собственное вооружение, а также внутри страны формируется определенная система военных учений с целью увеличения количества специально подготовленных военных. Надеюсь, что Украина развивает собственную сеть распространения, ведь это оказывает большое влияние на скорость поставок, речь идет о перевозке техники железнодорожным и грузовым транспортом из Польши в пункты назначения. Честно говоря, то, что люди продолжают говорить об ускорении поставок, определенным образом нивелирует усилия, направленные на это. Я осознаю это стремление, у меня есть близкие друзья, которые сейчас находятся на поле боя, которые получили ранения, или их друзья или члены семьи были ранены, поэтому я, как никто, искренне хочу увидеть победу Украины как можно скорее. Но постоянные повторения – скорее! Скорее! – не помогут. Наши действия проникнуты усвоенными уроками, мы направляем все усилия на то, чтобы Украина как можно эффективнее могла применять новейшую технику на поле боя, именно этим занимается Генеральный Штаб. Сосредоточиться нужно на том, чтобы в ожидании новых поставок как можно лучше воспользоваться тем, что уже есть. Вероятно, более 50% обещанного вооружения еще не поступило, ведь следует учесть время на обучение, транспортировку и т.п. Это свидетельствует о том, что ситуация для Украины еженедельно будет только улучшаться.

Господин генерал, сейчас у меня есть ощущение, что российский генштаб входит в новую фазу, в новую стадию. Хотел Вас расспросить, какую стратегию в украинской войне они будут применять? В частности есть чувство, что они переходят к позиционной войне, в частности на Юге. Они не оставили своих попыток наступать, в частности, в Харьковской области или районе Изюма, они не перестанут уничтожать города в Донецкой области, но мы видим, что суммарно по линии фронта они начинают окапываться.

Похоже, что Россия осознает свою неспособность к каким-либо прорывам. Не думаю, что им как-то удастся дойти до Одессы или Киева. Вместо этого они будут пытаться закрепиться на захваченных территориях, чтобы заявлять о своих промежуточных победах, потому что осознают отсутствие на данном этапе мощностей, чтобы продвигаться вперед. Таково мое видение. Они надеются, что Западу не хватит терпения, заинтересованности или желания продолжать оказывать поддержку, поэтому Россия, скорее всего, прибегнет к укреплению своих позиций. Украинские войска по мере возможностей будут вести небольшие бои. Россияне четко осознают свое истощение, а также то, что благодаря поставке вооружения Украина ежедневно становится все сильнее. Они не способны компенсировать свои боевые потери, поэтому и направляют усилия на вывоз оружия и военных из Калининграда, из-под границ Финляндии, из Крыма, а также из уголков Российской Федерации — им кардинально не хватает человеческого ресурса. Они выжидают возможность, чтобы взять паузу и восстановиться, а затем продолжить наступательные действия уже в следующем году. Конечно, мы не хотим дать им такой возможности. Россиян следует обезвреживать здесь и сейчас, особенно когда им ничего другого не остается, кроме как наносить артиллерийские удары. Это отличный шанс для Украины и подозреваю, что Генеральный Штаб выжидает такую возможность, наращивая свои мощности и осуществляя надлежащую подготовку.

Дорогой господин генерал, я вспоминаю наш разговор перед войной и вы тогда всерьез предупреждали, что надвигается беда. Я думаю, что сейчас вы смогли спрогнозировать ситуацию и подсчитать российские силы. Речь идет о ресурсе экономическом, военном и психологическом. Как надолго врагу хватит сил?

Хороший вопрос. К сожалению, мне неизвестна численность ствольной артиллерии и боеприпасов, которыми владеет Россия, потому что впечатление такое, что у них их какое-то неисчерпаемое количество. Нам известно, что у них иссякают запасы высокоточного оружия, которое они не в силах пополнить из-за наложенных санкций. А вот что касается ствольной артиллерии и боеприпасов, то их запасы действительно велики. Поэтому целесообразно, что ВСУ направляют усилия на уничтожение складов боеприпасов, на запуски ракет по артиллерийским батареям. То, как долго Россия сможет продолжать эту войну, зависит от нашего стремления продолжать оказывать поддержку Украине, но также и от стабильности в Кремле, поскольку кажется, что там она очень хрупкая. Сомнительно, что власти России готовы и дальше оказывать монолитную, прочную поддержку президенту Путину, власти обеспокоены текущим состоянием, а также потенциальным расколом внутри правящих элит. Мы должны делать все возможное, чтобы содействовать этому, донося правдивую информацию русскому народу. Чем больше похорон они увидят, тем быстрее они поймут, что вся эта история о причинах нападения на Украину не более чем басня. Они уже видят, сколько молодых солдат без нужды гибнут в войне, развязанной Владимиром Путиным, в то же время каждый россиянин уже начал чувствовать на себе результаты наложенных санкций. Убежден, что такое давление на Кремль будет иметь мощный эффект. Не могу загадывать, но я точно вижу много возможностей для нас.

Господин генерал, чего, по вашему мнению, боятся в Кремле? Какие военные решения с нашей стороны или новые поступления со стороны Западного мира? Чего боится Путин, речь идет об измерении русско-украинской войны?

Он боится всего, что вы назвали. Россияне не ждали, Кремль не ожидал, что Украина будет давать такой достойный отпор, что народ Украины выстоит, что будет такое поразительное единство украинского правительства, они точно такого не ожидали. Именно поэтому военно-морские и военно-воздушные силы РФ пытаются держаться подальше от радиуса поражения вооружения ВСУ. А также они находятся в стратегическом шоке от того, что Запад все-таки объединился в плане дипломатических и экономических санкций. Я нахожусь во Франкфурте, в Германии, где люди каждый день говорят о необходимости уйти от потребления российского газа. Такова сейчас реальность. Говорят также о необходимости поддерживать Украину, повсюду висят флаги Украины, в частности, здесь во Франкфурте. Поддержка действительно ощутима, и мы во многом обязаны этим президенту Байдену, его попыткам объединить всех желающих поддерживать Украину. Понимаем, что так будет продолжаться не вечно, поскольку каждая страна сталкивается со своими внутренними вызовами, в частности, выборами в США, люди обеспокоены дефицитом газа, инфляцией и другими связанными с войной моментами. Наибольшим опасением остается вопрос экспорта украинского зерна, что будет, если не удастся его транспортировать в страны Ближнего Востока и Азии, то есть вызовы действительно велики. Но мы держимся вместе и думаю, что Кремль в этой связи находится в стратегическом шоке.

Мы понимаем, что в Черноморском бассейне произошло несколько наших важных побед над россиянами. Нам удалось потопить их флагман крейсер «Москву», нам удалось вернуть остров Змеиный и стоит вопрос относительно Крымского моста.

Это отличный случай нанести удар по российской транспортно-логистической системе, это был бы символичный удар, что очень важно. Однако не следует забывать, что преимущество сейчас на стороне России, в частности, что касается артиллерийских и ракетных ударов, которые они наносят по невиновному гражданскому населению Украины. Очень важным аспектом является способность поражать военные самолеты в воздушном пространстве, где они летают и осуществляют запуски ракет, а также поражать российские военные корабли. Убежден, что Генеральный Штаб правильно расставил приоритеты, а тот факт, что россияне опасаются Крымского города лишь подчеркивает их общую обеспокоенность.

Массированные ракетные обстрелы, которыми угрожают россияне, речь идет о т.н. "удары по командным пунктам", хотя очень часто они целятся в мирную инфраструктуру и гибнут мирные люди. Хотел также уточнить, насколько вероятным является вхождение Беларуси в войну против Украины?

На мой взгляд, Беларусь не имеет никакого желания входить в эту войну. Там понимают, что Россия проиграет. Они не хотят быть прикованными к России, но президент Лукашенко продолжает играть в игру, пытаясь усмирить Путина, оставшись в стороне от конфликта. Если откровенно, то белорусские сухопутные войска ничего особо сделать не смогут, им не хватит мощностей. Несмотря на это, они предоставляют России новые возможности совершать удары с территории своей страны.