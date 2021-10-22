"В следующей волне расширения": Кулеба о перспективе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии

Об этом Кулеба сказал на встрече с вице-премьер-министром, главой МИД Молдовы Нику Попеску, сообщает МИД Украины .



"Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.



Министры договорились синхронизировать действия по подготовке к саммиту Восточного партнерства и реализации амбициозного плана Ассоциированного Трио по приобретению членства в ЕС.



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Кроме того, руководители МИД Украины и Молдовы обсудили будущее первое заседание Совета президентов Украины и Молдовы и определили перспективные направления сотрудничества: укрепление энергетической безопасности, развитие торговли, реализацию инфраструктурных проектов, продвижение интеграции в ЕС в рамках Ассоциированного Трио.



"Важной темой переговоров была энергетическая безопасность наших государств. Мы уже предоставили Молдове определенное содействие и будем в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в тяжелые для нее времена не подвергается сомнению. Совместно мы сможем преодолеть любое давление России", - сказал Кулеба.



Ассоциированное трио - трехсторонний формат усиленного сотрудничества меж Грузией, Молдовой и Украиной по интеграции в ЕС, созданный 17 мая 2021 года.

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