"В следующей волне расширения": Кулеба о перспективе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина, Молдова и Грузия войдут в состав ЕС на следующей волне расширения блока
Об этом Кулеба сказал на встрече с вице-премьер-министром, главой МИД Молдовы Нику Попеску, сообщает МИД Украины .
"Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Министры договорились синхронизировать действия по подготовке к саммиту Восточного партнерства и реализации амбициозного плана Ассоциированного Трио по приобретению членства в ЕС.
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Кроме того, руководители МИД Украины и Молдовы обсудили будущее первое заседание Совета президентов Украины и Молдовы и определили перспективные направления сотрудничества: укрепление энергетической безопасности, развитие торговли, реализацию инфраструктурных проектов, продвижение интеграции в ЕС в рамках Ассоциированного Трио.
"Важной темой переговоров была энергетическая безопасность наших государств. Мы уже предоставили Молдове определенное содействие и будем в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в тяжелые для нее времена не подвергается сомнению. Совместно мы сможем преодолеть любое давление России", - сказал Кулеба.
Ассоциированное трио - трехсторонний формат усиленного сотрудничества меж Грузией, Молдовой и Украиной по интеграции в ЕС, созданный 17 мая 2021 года.
- Напомним, ранее президент Польши Дуда поддержал вступление Украины в ЕС .
- Президент и посол Латвии высказались в пользу вступления Украины в ЕС.
- По данным исследования Socis, в случае референдума вступление в ЕС поддержали бы 61,4% украинцев, в НАТО - 57,4%, самым эффективным евроинтегратором назвали Порошенко.
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